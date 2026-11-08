Протидія російському "Орєшнику": Україна зможе перехоплювати балістичні ракети ще у космосі

Україна провела щонайменше три випробування екзоатмосферних систем, призначених для перехоплення балістичних ракет у ближньому космосі. Наразі триває робота над можливістю запуску таких комплексів у серійне виробництво.

Однією із загроз, на які реагує Україна, є російська балістична ракета "Орєшник". Москва щонайменше тричі застосовувала її. Ця ракета здатна виходити в ближній космос, після чого розділяється на кілька боєголовок із незалежним наведенням, повідомляє The Guardian.

На тлі таких загроз Україна розвиває власні космічні технології та системи протидії ракетним атакам. Також Київ прагне диверсифікувати доступ до космічних технологій і засобів зв'язку, щоб зменшити залежність від американських систем, зокрема Starlink.

Про випробування українських систем перехоплення розповів голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський.

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"Це пріоритет… Ми вже продемонстрували запуски екзоатмосферних систем і працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо ми запустити це у виробництво", — заявив він.

Водночас Веніславський визнав, що суттєвою перешкодою для реалізації проєкту може стати фінансування з огляду на значні потреби України під час війни.

Паралельно Україна працює над створенням власного угруповання супутників. Одним із практичних кроків став запуск супутника Obria Nano, який Україна та данська компанія GomSpace оголосили успішно виведеним на орбіту.

Це перший тестовий апарат у межах проєкту зі створення незалежної української комунікаційної мережі. За повідомленнями, вона може налічувати близько 245 супутників.

Нагадаємо, у червні співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна має всі можливості для створення власної ядерної зброї, а головною перепоною залишається політичне рішення. Він також розповів, що після завершення випробувань двигуна української балістичної ракети можуть розпочатися льотні випробування, а згодом — випробування по цілях на території РФ.

Також у березні Денис Штілерман повідомляв, що українська балістична ракета FP-7 завершила етап "гарячого пуску" та готується до тестових випробувань. За його словами, ракета має дальність до 300 км.