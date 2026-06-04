"Все просто і зрозуміло": чи може Україна отримати власну ядерну бомбу, — Штілерман (відео)

В Україні є усі можливості для створення власної ядерної зброї, і питання залежить лише від політичного рішення, сказав розробник ракети "Фламінго" Денис Штілерман. При цьому Росія регулярно погрожує Україні цим видом зброї, але насправді не використає її, оскільки заперечує Китай, який боїться Японії та Південної Кореї. Що спиняє українців від отримання власних ядерних боєголовок?

Україна повинна воювати з РФ так, наче у тієї немає ніякої ядерної зброї, сказав Штілерман на YouTube-каналі журналістки Олесі Бацман. Зі слів генерального конструктора та співвласника компанії Fire Point, президент РФ Володимир Путін не вірить, що українці можуть отримати такі засоби ураження. Але насправді усі можливості є, і створити ядерну зброю цілком реально, бо у цьому немає "нічого складного". Втім, у цьому не зацікавлений Китай, оскільки тоді ядерку заведуть сусідні ворожі країни. Крім того, Київ дотримується міжнародних договорів, а в цілому ядерної програми немає, бо відсутнє "політичне рішення".

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Ядерна програма — коментар Штілермана див. з 15:22

Штілерман відповів на питання ведучої щодо російських погроз і українських можливостей. З його слів, Україна здатна отримати ядерну зброю, але ще не сьогодні. Водночас партнери, які гарантували безпеку, не виконують своїх обіцянок, хоч "ми свої поки що виконуємо".

"Якщо Путін думає, що Україна не в змозі зробити ядерну зброю, там нічого складного нема. І, звичайно, ми можемо це робити. Це дуже простий процес, і там все зрозуміло. Це питання політичного рішення і все. І потрібно віддати належне нашому керівництву, що воно виконує взяті на себе зобов'язання щодо неядерного статусу України", — пролунало в ефірі.

Денис Штілерман — головний конструктор та співвласник компанії, яка виготовляє для ЗСУ ударні дрони FP-1, FP-2, крилату ракету FP-5 "Фламінго", при цьому зброю створили "з нуля", починаючи з 2022 року. У 2025 році стало відомо про роботу над балістичною програмою: показали ракету FP-7 з дальністю 300 км та FP-9 з дальністю на 800 км. Крім того, на базі FP-7 створили FP-7.X — ракету для комплексу ППО "Фрея" для збиття балістики РФ. У інтерв'ю Бацман Штілерман розповів, що перша балістика вже готова, але очікують двигунів: коли вони з'являться, проведуть випробування і до кінця року можуть дістати до Москви.

Ядерна програма — деталі

Зазначимо, Україна відмовилася від ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум 5 грудня 1994 року. При цьому на території країни є чотири атомні електростанції (ЗАЕС — в окупації), які потенційно можуть стати джерелом сировини для "брудної" бомби. Крім того, експерти у звіті Міноборони у 2024 році говорили, що Україна здатна самостійно створити ядерну бомбу типу "Товстун" (Fat Man), яку США скинули на Нагасакі у 1945 році. До всього у Харкові навіть під час повномасштабного вторгнення певний час працювала "Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" Харківського фізико-технічного інституту. The New York Times розповіло, що установка 76 разів потрапляла під удари ЗС РФ (станом на вересень 2025).

Нагадуємо, 3 червня на Петербурзькому економічному форумі російський спікер розглянув кілька сценаріїв війни в Україні, і одним з них виявилося ядерне бомбардування українців.