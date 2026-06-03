Приєднання Києва, Одеси і ядерний удар: на ПМЕФ представили доповідь про майбутнє РФ

Доповідь на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) озвучив олігарх Костянтин Малофєєв, якого ЗМІ називають "ортодоксальним націоналістом" і який володіє каналом "Царьград". Доповідь він готував разом з ультраправим філософом Олександром Дугіним.

Малофєєв розповів, що доповідь підготував "Институт Царьград", і для роботи над нею на майданчику РАНГіДС при президентові проводився закритий семінар. У ній, серед іншого, дуже позитивним прогнозом вважають "розпад ЄС" і приєднання до РФ "Києва, Харкова, Одеси тощо". Розібрало "прогнози" видання "Агентство".

Дослідники "Царьграда" розділили загрози для Росії на п'ять груп, кожна з яких містить три пункти:

Геополітика: загибель у війні, розпад країни, зовнішнє управління

Ідеологія і політика: Заміщення культурного коду, революція, змова

Демографія: деградація суспільства, замісна міграція, вимирання населення

Економіка: втрата контролю над ресурсами, розрив ланцюжків поставок, втрата фінансового суверенітету

Технології: критична зовнішня залежність, біологічна зброя і біотехнології, штучний інтелект.

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Малофєєв розповів, що під час підготовки доповіді дослідники брали загрозу й аналізували, який вигляд вона мала у 2000 році та у 2014 році (він назвав його роком переходу Россі у фазу "самостійного розвитку"). Після цього робили прогноз на майбутнє на 2036 і 2050 роки.

Під час прогнозу майбутнього Малофєєв з Дугіним підготували три плани — "інерційний" (все йде як іде), поганий ("коли ворогам Росії вдалося реалізувати свою стратегію") і хороший ("коли ми робимо все якнайкраще").

Малофєєв докладно зупинився на одній загрозі — "загибель у війні". За його словами, ця загроза наростала з 2000 по 2026 рік і зараз — одна з найістотніших. Він описав три сценарії реалізації цієї загрози.

У "поганому" сценарії, за словами Малофєєва, Росія програє у війні і протистоянні із Заходом, і до 2050 року відбувається "колонізація Росії". У "хорошому" у Росії з'являється "ясний образ перемоги в ідеологічній війні", застосовується ядерна зброя, Росія приєднує Київ, Одесу, Харків "і так далі", а Євросоюз розпадається. За "інерційного" сценарію на Росію чекає "американська і китайська гегемонія".

Після цього Малофєєв розповів про потенційні дії Росії та "противників". До можливих дій Росії він відніс нарощування ядерного потенціалу, "патріотизм як спосіб життя", "доктрину суверенної цивілізації "Москва — Третій Рим". Серед дій противників він перерахував: "демонізацію і демілітаризацію Росії", "угоду з Китаєм проти Росії", "пацифізм Заходу", інформаційно-психологічну війну.

Малофєєв вважає, що з 2000 року значно скоротилася загроза розпаду Росії, "зовнішнього управління" ("те, що відбувалося раніше, думка вашингтонського обкому, Міжнародного валютного фонду, зовнішньоторговельної організації"). Зросли, за його словами, найбільше загрози "загибелі у війні" і біологічної зброї.

І протистояти цим "загрозам", як вважає Малофєєв, слід шляхом "девестернізації", "націоналізації еліт" і автократією.

Олександр Дугін не заважав своєму співавтору доповідати, а виступив тільки наприкінці, повідомивши, що доповідь представляли в Академії Генштабу ЗС РФ.

За словами Дугіна, в адміністрації президента "обговорюється постійно", що Росії потрібна ідеологія. Також, за його словами, в Росії вже є автократія, "але ... її легалізація йде повільно".

Хто такий Костянтин Малофєєв

Малофєєв і Дугін — прихильники ультраправої ідеології та "русского мира". Вони не обіймають жодних офіційних посад, але журналісти зазначають, що їхня поява в діловій програмі ПМЕФ свідчить про "затребуваність їхніх ідей істеблішментом".

Малофєєв прославився запереченням еволюції та підтримкою Гіркіна

Костянтин Малофєєв прославився у 2014 році у зв'язку з війною на сході України. Саме він спонсорував Олександра Бородая та Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

У липні 2014 року Малофєєва занесли до санкційного списку всіх країн Європейського Союзу, а також США і Канади. У деякі країни Європи йому і зовсім заборонено в'їзд. Україна оголосила його в міжнародний розшук. Також Малофєєва звинувачували в підкупі виборців, коли він балотувався на посаду губернатора в РФ.

Малофєєв вимагав виключити уроки про еволюцію зі шкільної програми, називаючи дарвіністів "безбожною сектою", заснував рух "Паладини" з метою протистояти "міжнародному Ханаану і Содому", але, будучи захисником "християнських цінностей" і не будучи ще розлученим, завів роман із Марією Львовою-Бєловою, дружиною священика й уповноваженої при президенті РФ із прав дитини. Пара в підсумку одружилася. На Львову-Бєлову видано ордер на арешт від МКС за крадіжку українських дітей.

Нагадаємо, раніше на ПМЕФ оцінили атаки дронів на НПЗ у Санкт-Петербурзі. Один з учасників поскаржився, що не привіз на форум систему ППО.

Дрони України пролетіли 800 км і атакували нафтову інфраструктуру порту "Санкт-Петербург", що підтвердили в Генеральному штабі українських збройних сил.