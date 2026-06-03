"Найяскравіший — павільйон ЗСУ": у Санкт-Петербурзі на ПМЕФ оцінили атаки дронів (відео)

У РФ проходить ПМЕФ, на який також запросили іноземних гостей, наприклад блгогера Ендрю Тейта, якого звинувачують у торгівлі людьми. Тим часом дрони атакували НПЗ поруч з аеропортом, куди прибувають гості.

Видання "Верстка" поговорило з деякими з російських чиновників, які присутні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ-2026), але виявилося, що вони доволі філософськи сприйняли перші за довгий час атаки по Ленінградській області. У розмові вони заявили, що атаки "нікого не шокували".

Один із топ-менеджерів росЗМІ навіть пожартував, що "найяскравішим виявився павільйон ЗСУ". Пізніше він додав, що "влучання нікого не шокували".

"Війна йде. Ясна річ, противник буде створювати нехороше тло для такого заходу", — пояснив він.

"Фон" і справді видно з місця проведення ПМЕФ: у небо піднімається чорний дим. Дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал, один із найбільших операторів російського експорту нафтопродуктів. Крім цього в Кронштадті був приліт по російських військових кораблях.

Відео дня

"Ну так, видно там чорний дим якийсь. Ми тут уже якось звикли, що щось постійно кудись долітає. Від цього вражатися — як від смерчу в Алабамі. Горить і горить", — сказав топ-менеджер однієї з російських компаній, який уже гуляв майданчиком ПМЕФ.

За його словами, на самому форумі "жодної тривожності не відчувається" і загалом "все максимально як зазвичай".

Словосполучення "війна йде" в тому чи іншому вигляді використовували ще кілька співрозмовників із числа учасників форуму, хоч офіційно війну з Україною в РФ саме "війною" називати не заведено. За це навіть передбачена кримінальна відповідальність. У Росії це "спеціальна військова операція".

"Війна йде п'ятий рік, обстріли щодня, ти так говориш, ніби в Москві по сусідніх ЖК нічого не прилітало", — сказав ще один із гостей ПМЕФ-2026.

Водночас один із московських чиновників стривожився, що може "прилетіти" і по самому павільйону: "Якщо туди (по майданчику ПМЕФ — ред.) прилетить, то чи варта була наша панель (дискусійний захід — ред.) цього?" — запитав він.

А чиновник одного з поволзьких регіонів з великою концентрацією оборонних заводів зізнався, що хотів привезти в Санкт-Петербург систему ППО.

"У нас була думка притягнути на стенд систему ППО, яку у нас випускають. У натуральну, так би мовити, величину. Але начальство вирішило, що ПМЕФ це все ж таки про економіку, а не торгівлю зброєю", — сказав він.

Нагадаємо, дрони України пролетіли 800 км і атакували нафтову інфраструктуру порту "Санкт-Петербург", що підтвердили в Генеральному штабі українських збройних сил. Фокус докладно розповів про цю атаку.

Через кілька годин після нальоту росЗМІ опублікували коментар Кремля щодо атаки дронів на Санкт-Петербург. Представник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська армія битиме у відповідь по Києву і по підприємствах ВПК, які виготовляють далекобійні дрони.