"Самый яркий – павильон ВСУ": в Санкт-Петербурге на ПМЭФ оценили атаки дронов (видео)

В РФ проходит ПМЭФ, на который также пригласили иностранных гостей, например блгогера Эндрю Тейта, которого обвиняют в торговле людьми. Тем временем дроны атаковали НПЗ рядом с аэропортом, куда прибывают гости.

Издание "Верстка" поговорило с некоторыми из российских чиновников, который присутствуют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), но оказалось, что они довольно философски восприняли первые за долгое время атаки по Ленинградской области. В разговоре они заявили, что атаки "никого не шокировали".

Один из топ-менеджеров росСМИ даже пошутил, что "самым ярким оказался павильон ВСУ". Позже он добавил, что "попадания никого не шокировали".

"Война идет. Понятное дело, противник будет создавать нехороший фон для такого мероприятия", – объяснил он.

"Фон" и правда видно с места проведения ПМЭФ: в небо поднимается черный дым. Дроны атаковали Петербургский нефтяной терминал, один из крупнейших операторов российского экспорта нефтепродуктов. Помимо этого в Кронштадте был прилет по российским военным кораблям.

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"Ну да, видно там черный дым какой-то. Мы тут уже как-то привыкли, что что-то постоянно куда-то долетает. От этого впечатляться – как от смерча в Алабаме. Горит и горит", – сказал топ-менеджер одной из российских компаний, уже гулявший по площадке ПМЭФ.

По его словам, на самом форуме "никакой тревожности не чувствуется" и в целом "все максимально как обычно".

Словосочетание "война идет" в том или ином виде использовали еще несколько собеседников из числа участников форума, хоть официально войну с Украиной в РФ именно "войной" называть не принято. За это даже положена уголовная ответственность. В России это "специальная военная операция".

"Война идет пятый год, обстрелы каждый день, ты так говоришь, будто в Москве по соседним ЖК ничего не прилетало", — сказал еще один из гостей ПМЭФ-2026.

При этом один из московских чиновников встревожился, что может "прилететь" и по самому павильону: "Если туда (по площадке ПМЭФ – ред.) прилетит, то стоила ли наша панель (дискуссионное мероприятие – ред.) этого?" – спросил он.

А чиновник одного из поволжских регионов с большой концентрацией оборонных заводов признался, что хотел привезти в Санкт-Петербург систему ПВО.

"У нас была мысль притащить на стенд систему ПВО, которую у нас выпускают. В натуральную, так сказать, величину. Но начальство решило что ПМЭФ это все же про экономику, а не торговлю оружием", – сказал он.

Напомним, дроны Украины пролетели 800 км и атаковали нефтяную инфраструктуру порта "Санкт-Петербург", что подтвердили в Генеральном штабе украинских вооруженных сил. Фокус подробно рассказал об этой атаке.

Через несколько часов после налета росСМИ опубликовали комментарий Кремля относительно атаки дронов на Санкт-Петербург. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия будет бить в ответ по Киеву и по предприятиям ВПК, которые изготавливают дальнобойные дроны.