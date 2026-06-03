Присоединение Киева, Одессы и ядерный удар: на ПМЭФ представили доклад о будущем РФ

Доклад на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) озвучил олигарх Константин Малофеев, которого СМИ называют "ортодоксальным националистом" и который владеет каналом "Царьград". Доклад он готовил вместе с ультраправым философом Александром Дугиным.

Малофеев рассказал, что доклад был подготовлен "Институтом Царьград", и для работы над ним на площадке РАНХиГС при президенте проводился закрытый семинар. В нем, среди прочего, очень позитивным прогнозом считают "распад ЕС" и присоединение к РФ "Киева, Харькова, Одессы и т.д." Разобрало "прогнозы" издание "Агентство".

Исследователи "Царьграда" разделили угрозы для России на пять групп, каждая из которых содержит три пункта:

Геополитика: гибель в войне, распад страны, внешнее управление

Идеология и политика: Замещение культурного кода, революция, заговор

Демография: деградация общества, замещающая миграция, вымирание населения

Экономика: потеря контроля над ресурсами, разрыв цепочек поставок, утрата финансового суверенитета

Технологии: критическая внешняя зависимость, биологическое оружие и биотехнологии, искусственный интеллект.

Відео дня

Малофеев рассказал, что при подготовке доклада исследователи брали угрозу и анализировали, как она выглядела в 2000 году и в 2014 году (он назвал его годом перехода Росси в фазу "самостоятельного развития"). После этого делался прогноз на будущее на 2036 и 2050 годы.

При прогнозе будущего Малофеев с Дугиным подготовили три плана — "инерционный" (все идет как идет), плохой ("когда врагам России удалось реализовать свою стратегию") и хороший ("когда мы делаем все наилучшим образом").

Малофеев подробно остановился на одной угрозе — "гибель в войне". По его словам, эта угроза нарастала с 2000 по 2026 год и сейчас — одна из самых существенных. Он описал три сценария реализации этой угрозы.

В "плохом" сценарии, по словам Малофеева, Россия проигрывает в войне и противостоянии с Западом, и к 2050 году происходит "колонизация России". В «хорошем» у России появляется "ясный образ победы в идеологической войне", применяется ядерное оружие, Россия присоединяет Киев, Одессу, Харьков "и так далее", а Евросоюз распадается. При "инерционном" сценарии Россию ждет "американская и китайская гегемония".

После этого Малофеев рассказал о потенциальных действиях России и "противников". К возможным действиям России он отнес наращивание ядерного потенциала, "патриотизм как образ жизни", "доктрину суверенной цивилизации "Москва — Третий Рим". Среди действий противников он перечислил: "демонизацию и демилитаризацию России", "сделку с Китаем против России", "пацифизм Запада", информационно-психологическую войну.

Малофеев считает, что с 2000 года значительно сократилась угроза распада России, "внешнего управления" ("то, что происходило раньше, мнение вашингтонского обкома, Международного валютного фонда, внешнеторговой организации"). Выросли, по его словам, больше всего угрозы «гибели в войне» и биологического оружия.

И противостоять этим "угрозам", как считает Малофеев, следует путем "девестернизации", "национализации элит" и автократией.

Александр Дугин не мешал своему соавтору докладывать, а выступил только в конце, сообщив, что доклад представляли в Академии Генштаба ВС РФ.

По словам Дугина, в администрации президента "обсуждается постоянно", что России нужна идеология. Также, по его словам, в России уже есть автократия, "но … ее легализация идет медленно".

Кто такой Константин Малофеев

Малофеев и Дугин — сторонники ультраправой идеологии и "русского мира". Они не занимают никаких официальных постов, но журналисты отмечают, что их появление в деловой программе ПМЭФ свидетельствует о "востребованности их идей истеблишментом".

Малофеев прославился отрицанием эволюции и поддержкой Гиркина

Константин Малофеев прославился в 2014 году в связи с войной на востоке Украины. Именно он спонсировал Александра Бородая и Игоря Стрелкова-Гиркина.

В июле 2014 года Малофеев был включен в санкционный список всех стран Европейского союза, а также США и Канады. В некоторые страны Европы ему и вовсе запрещен въезд. Украина объявила его в международный розыск. Также Малофеева обвиняли в подкупе избирателей, когда он баллотировался на пост губернатора в РФ.

Малофеев требовал исключить уроки об эволюции из школьной программы, называя дарвинистов "безбожной сектой", основал движение "Паладины" с целью противостоять "международному Ханаану и Содому", но, будучи защитником "христианских ценностей" и не будучи еще в разводе, завел роман с Марией Львовой-Беловой, женой священника и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. Пара в итоге поженилась. На Львову-Белову выдан ордер на арест от МУС за кражу украинских детей.

Напомним, ранее на ПМЭФ оценили атаки дронов на НПЗ в Санкт-Петербурге. Один из участников посетовал, что не привез на форум систему ПВО.

Дроны Украины пролетели 800 км и атаковали нефтяную инфраструктуру порта "Санкт-Петербург", что подтвердили в Генеральном штабе украинских вооруженных сил.