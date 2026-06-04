"Все просто и понятно": может ли Украина получить собственную ядерную бомбу, — Штилерман (видео)

В Украине есть все возможности для создания собственного ядерного оружия, и вопрос зависит только от политического решения, сказал разработчик ракеты "Фламинго" Денис Штилерман. При этом Россия регулярно угрожает Украине этим видом оружия, но на самом деле не использует его, поскольку возражает Китай, который боится Японии и Южной Кореи. Что останавливает украинцев от получения собственных ядерных боеголовок?

Украина должна воевать с РФ так, как будто у той нет никакого ядерного оружия, сказал Штилерман на YouTube-канале журналистки Олеси Бацман. По словам генерального конструктора и совладельца компании Fire Point, президент РФ Владимир Путин не верит, что украинцы могут получить такие средства поражения. Но на самом деле все возможности есть, и создать ядерное оружие вполне реально, потому что в этом нет "ничего сложного". Впрочем, в этом не заинтересован Китай, поскольку тогда ядерку заведут соседние враждебные страны. Кроме того, Киев придерживается международных договоров, а в целом ядерной программы нет, потому что отсутствует "политическое решение".

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Ядерная программа — комментарий Штилермана см. с 15:22

Штилерман ответил на вопрос ведущей относительно российских угроз и украинских возможностей. По его словам, Украина способна получить ядерное оружие, но еще не сегодня. В то же время партнеры, которые гарантировали безопасность, не выполняют своих обещаний, хотя "мы свои пока выполняем".

"Если Путин думает, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, там ничего сложного нет. И, конечно, мы можем это делать. Это очень простой процесс, и там все понятно. Это вопрос политического решения и все. И нужно отдать должное нашему руководству, что оно выполняет взятые на себя обязательства по неядерному статусу Украины", — прозвучало в эфире.

Денис Штилерман — главный конструктор и совладелец компании, которая производит для ВСУ ударные дроны FP-1, FP-2, крылатую ракету FP-5 "Фламинго", при этом оружие создали "с нуля", начиная с 2022 года. В 2025 году стало известно о работе над баллистической программой: показали ракету FP-7 с дальностью 300 км и FP-9 с дальностью на 800 км. Кроме того, на базе FP-7 создали FP-7.X — ракету для комплекса ПВО "Фрея" для сбивания баллистики РФ. В интервью Бацман Штилерман рассказал, что первая баллистика уже готова, но ожидают двигателей: когда они появятся, проведут испытания и до конца года могут доставить в Москву.

Ядерная программа — детали

Отметим, Украина отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. При этом на территории страны есть четыре атомные электростанции (ЗАЭС — в оккупации), которые потенциально могут стать источником сырья для "грязной" бомбы. Кроме того, эксперты в отчете Минобороны в 2024 году говорили, что Украина способна самостоятельно создать ядерную бомбу типа "Толстяк" (Fat Man), которую США сбросили на Нагасаки в 1945 году. Ко всему в Харькове даже во время полномасштабного вторжения некоторое время работала "Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" Харьковского физико-технического института. The New York Times рассказало, что установка 76 раз попадала под удары ВС РФ (по состоянию на сентябрь 2025).

Напоминаем, 3 июня на Петербургском экономическом форуме российский спикер рассмотрел несколько сценариев войны в Украине, и одним из них оказалась ядерная бомбардировка украинцев.