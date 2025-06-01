29 лет назад Украина отдала ядерное оружие: какой арсенал у нас мог быть

Ровно 29 лет назад, 1 июня 1996 года, последний эшелон с украинскими ядерными боеголовками был отправлен в Россию и тогда наша страна официально потеряла ядерный статус.

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Об этом "24 каналу" рассказал депутат пяти созывов, глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко.

В начале лета 1996 года Украина, которая имела третий в мире по количеству ядерных ракет арсенал, отправила в РФ последние боеголовки.

Киев имел возможность не передавать ядерное оружие России

По словам Костенко, сначала США были категоричными относительно требований избавиться от ядерного оружия, но впоследствии специалисты американской компании General Atomics предложили технологии переработки высокообогащенного урана и предложения по хранению плутония, то есть постепенное уничтожение ядерного оружия, а не передачу его России. И это напугало Кремль, — отметил Костенко.

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В России пытались разбить альянс "Украина-США", который сформировался летом 1993 года. Тогда западные медиа отмечали, что передача ядерных боеголовок России только усилит имперские амбиции Кремля. Но Россия добилась, чтобы руководителем правительственной делегации по ядерному разоружению стал вице-премьер-министр Валерий Шмаров, который протянул идею передачи всех ядерных боеголовок России без решения парламента.

И после того, как последний поезд с боеголовками был отправлен восточному соседу, США полностью развернулись от Украины, которая осталась в сфере геополитических интересов России, — отметил политик.

Ядерный арсенал Украины

176 межконтинентальных баллистических ракет в составе 130 жидкотопливных SS-19 (по шесть боеголовок каждая) и 46 твердотопливных SS-24 (по десять боеголовок каждая) в шахтных пусковых установках.

стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 (от 30 до 43),

от 1514 до 2156 ядерных боезарядов стратегического оружия и от 2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов.

Напомним, специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявлял в марте, что ядерное оружие, которое Украина отдала после подписания Будапештского меморандума, якобы никогда ей не принадлежало, а было "российским".

В то же время специалист по ядерному вооружению РФ Павел Подвиг считает, что Украина способна вернуть себе ядерный статус за 4 года.