29 років тому Україна віддала ядерну зброю: який арсенал у нас міг бути

Рівно 29 років тому, 1 червня 1996 року, останній ешелон з українськими ядерними боєголовками було відправлено до Росії й тоді наша країна офіційно втратила ядерний статус.

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Про це "24 каналу" розповів депутат п'яти скликань, очільник делегації щодо ядерного роззброєння Юрій Костенко.

На початку літа 1996 року Україна, яка мала третій у світі за кількістю ядерних ракет арсенал, відправила до РФ останні боєголовки.

Київ мав можливість не передавати ядерну зброю Росії

За словами Костенка, спершу США були категоричними щодо вимог позбутися ядерної зброї, але згодом фахівці американської компанії General Atomics запропонували технології перероблення високозбагаченого урану та пропозиції щодо зберігання плутонію, тобто поступове знищення ядерної зброї, а не передачу її Росії. І це налякало Кремль, – зазначив Костенко.

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Не вартий паперу: BBC показало Будапештський меморандум з підписами гарантів безпеки (фото)

У Росії намагалися розбити альянс "Україна-США", який сформувався влітку 1993 року. Тоді західні медіа наголошували, що передача ядерних боєголовок Росії лише посилить імперські амбіції Кремля. Але Росія домоглася, аби керівником урядової делегації з ядерного роззброєння став віцепрем'єр-міністр Валерій Шмаров, який протягнув ідею передання усіх ядерних боєголовок Росії без рішення парламенту.

Й після того, як останній потяг з боєголовками було відправлено східному сусіду, США повністю розвернулися від України, яка лишилася у сфері геополітичних інтересів Росії, – зауважив політик.

Ядерний арсенал України

176 міжконтинентальних балістичних ракет у складі 130 рідкопаливних SS-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних SS-24 (по десять боєголовок кожна) в шахтних пускових установках.

стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43),

від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів стратегічної зброї та від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.

Нагадаємо, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл заявляв у березні, що ядерна зброя, яку Україна віддала після підписання Будапештського меморандуму, нібито ніколи їй не належала, а була "російською".

Водночас фахівець з ядерного озброєння РФ Павло Подвиг вважає, що Україна здатна повернути собі ядерний статус за 4 роки.