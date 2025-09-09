Обогащенный уран и полмиллиона человек: РФ 74 раза обстреляла ядерный объект в Харькове, — NYT

В Украине есть до десятка ядерных объектов, которые в течение более трех лет войны попадали под удары Российской Федерации или страдали от последствий боевых действий. В Харькове, в 22 км от линии фронта, есть научное учреждение, при повреждении которого радиоактивное загрязнение может навредить 640 тысячам украинцев.

МАГАТЭ занимается Запорожской атомной электростанцией, которую россияне оккупировали в первые дни вторжения, а также Чернобыльской АЭС, которая страдает от ударов РФ, рассказало медиа The New York Times. На фоне разговоров о требованиях Кремля о капитуляции Украины и о посягательстве на Харьковскую область, появился репортаж с "Ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" Харьковского физико-технического института. По установке россияне стреляют, несмотря на опасность, говорится в статье.

Медиа посетило научное учреждение "Источник нейтронов" в Харькове, пообщалось с учеными и сотрудниками, представителями органов власти. Выяснилось, что во время войны от обстрелов страдает установка, в которой хранится "несколько десятков фунтов" (около 10 кг) обогащенного урана. Указывается, что установка состоит из двух частей. Первая — "активная зоны размером примерно со школьный автобус", к которой прикрепили радиационные экраны. Вторая — ускоритель частиц длиной около 27 м. На время войны эксперименты прекратили, но все же исследуют термоядерный синтез с радиоактивным водородом.

"Институт до сих пор хранит чрезвычайно опасные материалы, такие как уран, в "Источнике нейтронов", обогащенный гораздо радиоактивнее, чем топливо, используемое на атомной электростанции. Институт не раскрывает точного количества урана, находящегося на месте", — написало NYT.

Собеседники медиа отметили, что помещении научного учреждения не предназначены для выдерживания российских бомбардировок. Регулярные удары РФ с применением ракет, артиллерии и дронов, по объекту "не может быть случайностью", процитировало медиа слова представителя власти.

"В обвинительном акте обвиняются пятеро российских офицеров. [Также говорится о том, что] прямое попадание может загрязнить территорию, где проживает около 640 000 человек. Украинские прокуроры обвинили офицеров в "экоциде", — говорится в статье.

Обстрелы Украины — детали ударов по "Источнику нейтронов"

NYT опубликовало фото последствий ударов ВС РФ по "Источнику нейтронов". На одном из изображений — разбитая аппаратура и стены. Главный инженер физического института Андрей Мыциков рассказал о опрометчивости и нелогичности действий россиян.

Обстрелы Украины — последствия удара РФ по "Источнику нейтронов"

"Они просто не понимают, с чем мы имеем дело. Они делают это без всякой логики", — привело медиа слова ученого.

В статье описали другие инциденты, связанные с ядерными угрозами и опасностью радиоактивных или других выбросов: о Запорожской и Чернобыльской АЭС в Украине, о Курской АЭС, о подрыве россиянам Каховской ГЭС.

Обстрелы Украины — повреждение "Источника нейтронов"

"Украина имеет длинный список уязвимых ядерных объектов, таких как реакторы для исследований или производства электроэнергии, и места хранения отработанного топлива. Чем дольше длится война, тем больше риск удара, который может распространить радиоактивный материал на большую территорию. Некоторые объекты имеют расширенные меры безопасности, но они не были построены для того, чтобы выдерживать прямое попадание большой бомбы", — отметило NYT.

Отметим, Фокус писал об ударах РФ по "Источнику нейтронов". Один из таких случаев произошел весной 2024 года: ядерную установку обесточили, но впоследствии запитали через дизельный генератор.

Напоминаем, 8 сентября появилось заключение МАГАТЭ о нарушении семи из восьми принципов ядерной безопасности на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.