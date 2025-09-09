Збагачений уран та півмільйона людей: РФ 74 рази обстріляла ядерний об'єкт у Харкові, — NYT

В Україні є до десятка ядерних об'єктів, які протягом більш як трьох років війни потрапляли під удари Російської Федерації або потерпали від наслідків бойових дій. У Харкові, за 22 км від лінії фронту, є науковий заклад, при пошкодженні якого радіоактивне забруднення може зашкодити 640 тисячам українців.

Related video

МАГАТЕ опікується Запорізькою атомною електростанцією, яку росіяни окупували у перші дні вторгнення, а також Чорнобильською АЕС, яка потерпає від ударів РФ, розповіло медіа The New York Times. На тлі розмов про вимоги Кремля щодо капітуляції України та про зазіхання на Харківську область, з'явився репортаж з "Ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" Харківського фізико-технічного інституту. По установці росіяни стріляють, не зважаючи на небезпеку, ідеться у статті.

Медіа відвідало науковий заклад "Джерело нейтронів" у Харкові, поспілкувалось з науковцями та співробітниками, представниками органів влади. З'ясувалось, що під час війни від обстрілів потерпає установка, у якій зберігається "кілька десятків фунтів" (близько 10 кг) збагаченого урану. Вказується, що установка складається з двох частин. Перша — "активна зона розміром приблизно зі шкільний автобус", до якої прикріпили радіаційні екрани. Друга — прискорювач частинок довжиною близько 27 м. На час війни експерименти припинили, але все ж досліджують термоядерний синтез з радіоактивним воднем.

"Інститут досі зберігає надзвичайно небезпечні матеріали, такі як уран, у "Джерелі нейтронів", збагачений набагато радіоактивніше, ніж паливо, що використовується на атомній електростанції. Інститут не розкриває точної кількості урану, що знаходиться на місці", — написало NYT.

Співрозмовники медіа наголосили, що приміщенні наукового закладу не призначені для витримування російських бомбардувань. Регулярні удари РФ із застосуванням ракет, артилерії та дронів, по об'єкту "не може бути випадковістю", процитувало медіа слова представника влади.

"У обвинувальному акті звинувачуються п'ятеро російських офіцерів. [Також ідеться про те, що] пряме влучання може забруднити територію, де проживає близько 640 000 людей. Українські прокурори звинуватили офіцерів в "екоциді", — ідеться у статті.

Обстріли України — деталі ударів по "Джерелу нейтронів"

NYT опублікувало фото наслідків ударів ЗС РФ по "Джерелу нейтронів". На одному з зображень — розтрощена апаратура та стіни. Головний інженер фізичного інституту Андрій Мициков розповів про необачність та нелогічність дій росіян.

Обстріли України - наслідки удару РФ по "Джерелу нейтронів" Фото: The New York Times

"Вони просто не розуміють, з чим ми маємо справу. Вони роблять це без жодної логіки", — навело медіа слова науковця.

У статті описали інші інциденти, пов'язані з ядерними загрозами та небезпекою радіоактивних, або інших, викидів: про Запорізьку та Чорнобильську АЕС в Україні, про Курську АЕС, про підрив росіянам Каховської ГЕС.

Обстріли України - пошкодження "Джерела нейтронів" Фото: The New York Times

"Україна має довгий список вразливих ядерних об'єктів, таких як реактори для досліджень або виробництва електроенергії, та місця зберігання відпрацьованого палива. Чим довше триває війна, тим більший ризик удару, який може поширити радіоактивний матеріал на велику територію. Деякі об'єкти мають розширені заходи безпеки, але вони не були побудовані для того, щоб витримувати пряме влучання великої бомби", — наголосило NYT.

Зазначимо, Фокус писав про удари РФ по "Джерелу нейтронів". Один з таких випадків стався весною 2024 року: ядерну установку знеструмили, але згодом заживили через дизельний генератор.

Нагадуємо, 8 вересня з'явився висновок МАГАТЕ про порушення семи з восьми принципів ядерної безпеки на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.