Противодействие российскому "Орешнику": Украина сможет перехватывать баллистические ракеты еще в космосе

Украина провела как минимум три испытания внеатмосферных систем, предназначенных для перехвата баллистических ракет в ближнем космосе. В настоящее время ведется работа над возможностью запуска таких комплексов в серийное производство.

Одной из угроз, на которые реагирует Украина, является российская баллистическая ракета "Орешник". Москва применяла её как минимум три раза. Эта ракета способна выходить в ближний космос, после чего разделяется на несколько боеголовок с независимым наведением, сообщает The Guardian.

На фоне таких угроз Украина развивает собственные космические технологии и системы противодействия ракетным атакам. Кроме того, Киев стремится диверсифицировать доступ к космическим технологиям и средствам связи, чтобы снизить зависимость от американских систем, в частности от Starlink.

О испытаниях украинских систем перехвата рассказал председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский.

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"Это приоритет… Мы уже продемонстрировали запуски экзоатмосферных систем и работаем над тем, чтобы понять, сможем ли мы запустить это в производство", — заявил он.

В то же время Вениславский признал, что существенным препятствием для реализации проекта может стать финансирование, учитывая значительные потребности Украины в условиях войны.

Параллельно Украина работает над созданием собственной группы спутников. Одним из практических шагов стал запуск спутника Obria Nano, который, по заявлению Украины и датской компании GomSpace, был успешно выведен на орбиту.

Это первый тестовый аппарат в рамках проекта по созданию независимой украинской коммуникационной сети. По имеющимся данным, она может насчитывать около 245 спутников.

Напомним, в июне совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что у Украины есть все возможности для создания собственного ядерного оружия, а главным препятствием остается политическое решение. Он также рассказал, что после завершения испытаний двигателя украинской баллистической ракеты могут начаться летные испытания, а впоследствии — испытания по целям на территории РФ.

Кроме того, в марте Денис Штилерман сообщил, что украинская баллистическая ракета FP-7 завершила этап "горячего запуска" и готовится к испытаниям. По его словам, дальность полета ракеты составляет до 300 км.