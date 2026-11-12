"Чому б Україні не стати союзником Росії": волонтер Чмут озвучив провокаційний сценарій

Провокаційний сценарій для України на випадок, якщо Захід змусить її піти на значні територіальні поступки, описав голова "Повернись живим" Тарас Чмут. В інтерв'ю естонському Postimees він наголосив, що це не військовий план, а ілюстрація наслідків втрати довіри до союзників.

Гіпотетичний сценарій зміни зовнішньополітичного курсу України описав в інтерв'ю естонському виданню Postimees Тарас Чмут – ветеран і волонтер, який очолює фонд "Повернись живим".

За його словами, якщо міжнародний порядок будуватиметься на принципі права сильного, Україна може переглянути своє місце у світі.

"Я зараз свідомо пропоную провокаційний сценарій, але якщо єдиним принципом є сила, то можна цинічно запитати: чому б Україні не стати союзником Росії і не піти разом із нею проти Європи?" – сказав Чмут.

Він підкреслив, що союз з Росією проти Європи є саме провокаційним припущенням, а не реальним військовим планом.

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Радикальні висновки, вважає Чмут, Україні доведеться робити в разі, якщо Захід змусить її піти на значні територіальні та безпекові поступки заради завершення війни. Зокрема, якщо європейські країни вимагатимуть передати українські території Росії, може постати питання про відновлення ядерного потенціалу та пошук інших партнерів.

"Тоді виникнуть питання про відновлення нашого ядерного потенціалу та пошук нових союзників: чому не Китай, Іран або Північна Корея? Це показує, наскільки небезпечною може бути втрата довіри до нинішніх союзників", – заявив він.

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Також повідомлялося, що миру переговори в Абу-Дабі не принесли, зате змінили ставки: тепер ідеться не лише про Донбас, а й про безпеку всієї Європи. Поки Вашингтон шукає компроміс із Москвою, політологи попереджають — Україну можуть чекати вісім тижнів масованих російських ударів і безпрецедентного тиску. Про що саме намагаються домовитися сторони та чому швидке завершення війни малоймовірне, з'ясовував Фокус.