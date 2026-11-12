"Почему бы Украине не стать союзником России": волонтер Чмут озвучил провокационный сценарий

Провокационный сценарий для Украины на случай, если Запад заставит её пойти на значительные территориальные уступки, описал глава организации "Вернись живым" Тарас Чмут. В интервью эстонской газете Postimees он подчеркнул, что это не военный план, а иллюстрация последствий потери доверия к союзникам.

Гипотетический сценарий изменения внешнеполитического курса Украины описал в интервью эстонскому изданию Postimees Тарас Чмут — ветеран и волонтер, возглавляющий фонд "Вернись живым".

По его словам, если международный порядок будет строиться на принципе права сильного, Украина может пересмотреть своё место в мире.

"Я сейчас сознательно предлагаю провокационный сценарий, но если единственным принципом является сила, то можно цинично спросить: почему бы Украине не стать союзником России и не выступить вместе с ней против Европы?" — сказал Чмут.

Он подчеркнул, что союз с Россией против Европы — это всего лишь провокационное предположение, а не реальный военный план.

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По мнению Чмута, Украине придется принимать радикальные решения в том случае, если Запад заставит ее пойти на значительные уступки в вопросах территории и безопасности ради прекращения войны. В частности, если европейские страны будут требовать передачи украинских территорий России, может встать вопрос о восстановлении ядерного потенциала и поиске других партнеров.

"Тогда возникнут вопросы о восстановлении нашего ядерного потенциала и поиске новых союзников: почему бы не Китай, Иран или Северная Корея? Это показывает, насколько опасной может быть потеря доверия к нынешним союзникам", — заявил он.

Ранее сообщалось, что предложение Путина провести "гуманитарную миссию" в Константиновке по образцу Олешек в Киеве восприняли с подозрением. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин напомнил, что под прикрытием операции в Олешках россияне завезли технику и проводили ротацию военных.

Также сообщалось, что мирные переговоры в Абу-Даби не принесли результата, зато изменили ставки: теперь речь идет не только о Донбассе, но и о безопасности всей Европы. Пока Вашингтон ищет компромисс с Москвой, политологи предупреждают — Украину могут ожидать восемь недель массированных российских ударов и беспрецедентного давления. О чем именно пытаются договориться стороны и почему быстрое завершение войны маловероятно, выяснял Фокус.