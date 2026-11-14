Українська ракета вже готова: Зеленський розкрив деталі антибалістичної програми FREYJA
Україна реалізує програму FREYJA спільно з міжнародними партнерами, які вже підготували перший елемент.
Україна завершила розробку власної антибалістичної ракети в межах програми FREYJA. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає ТСН.
За словами Зеленського, пускову установку і саму ракету виробляє Україна, тоді як інші елементи системи залежать від партнерів. Наразі Данія вже завершила розробку та виготовлення радіолокаційної станції для FREYJA.
Що, на вашу думку, найбільше вплине на хід війни в Україні найближчими місяцями?
"Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І в цілому наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета — це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів", — сказав президент.
Зеленський також додав, що обговорював розгортання програми на зустрічі з лідерами північноєвропейських країн, що пройшла у Копенгагені
Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Україна сподівається випробувати антибалістичну систему FREYJA вже цієї зими.
Фокус також повідомляв, що запаси ракет у Європі для комплексів Patriot значно зменшились, що призводить до скорочення допомоги Україні.