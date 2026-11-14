Українська ракета вже готова: Зеленський розкрив деталі антибалістичної програми FREYJA

Україна реалізує програму FREYJA спільно з міжнародними партнерами, які вже підготували перший елемент.

Україна завершила розробку власної антибалістичної ракети в межах програми FREYJA. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає ТСН.

За словами Зеленського, пускову установку і саму ракету виробляє Україна, тоді як інші елементи системи залежать від партнерів. Наразі Данія вже завершила розробку та виготовлення радіолокаційної станції для FREYJA.

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"Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І в цілому наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета — це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів", — сказав президент.

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Зеленський також додав, що обговорював розгортання програми на зустрічі з лідерами північноєвропейських країн, що пройшла у Копенгагені

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Україна сподівається випробувати антибалістичну систему FREYJA вже цієї зими.

Фокус також повідомляв, що запаси ракет у Європі для комплексів Patriot значно зменшились, що призводить до скорочення допомоги Україні.