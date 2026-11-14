Украинская ракета уже готова: Зеленский раскрыл детали антибаллистической программы FREYJA
Украина реализует программу FREYJA совместно с международными партнерами, которые уже подготовили первый элемент.
Украина завершила разработку собственной противоракетной ракеты в рамках программы FREYJA. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает ТСН.
По словам Зеленского, пусковая установка и сама ракета производятся в Украине, тогда как остальные элементы системы зависят от партнеров. На данный момент Дания уже завершила разработку и изготовление радиолокационной станции для FREYJA.
Что, по вашему мнению, больше всего повлияет на ход войны в Украине в ближайшие месяцы?
"Мы заслушали доклад о датском радаре. Это первая часть от партнеров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета — это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнеров", — сказал президент.
Зеленский также добавил, что обсуждал реализацию программы на встрече с лидерами стран Северной Европы, которая состоялась в Копенгагене
Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина надеется провести испытания противоракетной системы FREYJA уже этой зимой.
Фокус также сообщал, что запасы ракет в Европе для комплексов Patriot значительно сократились, что приводит к сокращению помощи Украине.