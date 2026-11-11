Украина готовится опробовать антибаллистическую систему FREYJA: Зеленский назвал термин

Украина надеется уже этой зимой опробовать новую европейскую антибаллистическую систему FREYJA, которую создают совместно с партнерами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Данию.

По сообщению Укринформа, украинский президент подчеркнул, что реализовать такой проект самостоятельно Украина не может. Разработка должна помочь Европе преодолеть дефицит средств перехвата баллистических ракет и снизить зависимость от американских систем Patriot.

"Я надеюсь, что зимой мы испытаем новую, первую европейскую антибалистическую систему и получим определенные результаты. Она нужна всем нам", — сказал Зеленский.

Почему Европе нужна альтернатива Patriot

По словам Зеленского, в настоящее время в мире наблюдается значительный дефицит ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Он отметил, что уважает американских партнеров и их оборонные возможности, однако имеющихся производственных мощностей США недостаточно для обеспечения потребностей собственной армии и союзников.

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Среди причин дефицита президент назвал также потребности стран Ближнего Востока, где системы противовоздушной обороны и ракеты-перехватчики пользуются высоким спросом. Еще одной проблемой является стоимость вооружения.

"Цена очень высока. Из-за войн в мире цена выросла в несколько раз", — отметил Зеленский.

По его словам, у Европы пока нет достаточного количества собственных эффективных и одновременно доступных антибалистических систем.

Президент также упомянул о французской разработке на основе комплекса SAMP/T. Франция работает над антибаллистической версией, которая должна расширить возможности европейской противоракетной обороны.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Европе нужны системы, которые будут не только эффективными, но и более дешевыми и пригодными для масштабного производства.

Что известно о европейской системе FREYJA

Фото: Fire Point

FREYJA – общий украинско-европейский проект по созданию системы перехвата баллистических ракет. Его цель — сформировать альтернативу существующим комплексам противоракетной обороны, в частности, американскому Patriot.

Украина участвует в разработке ракеты-перехватчика и пусковой установки. Европейские партнеры должны обеспечить другие важные компоненты системы, включая радары, сенсоры и технологии управления.

Важно, что речь идет не просто о создании отдельной ракеты. Для перехвата баллистических целей необходима комплексная система, которая должна выявить угрозу, рассчитать траекторию полета и обеспечить перехватчик.

Основой для украинской разработки должна стать ракета-перехватчик FP-7.X. Ее скорость полета оценивается в 1500–2000 метров в секунду, а длина составляет 7,25 метра.

Проект предполагает использование открытой архитектуры. Это означает, что страны-участницы могут интегрировать собственные радары и системы управления без необходимости полностью перестраивать комплекс.

Какие страны участвуют в создании FREYJA

Антибалистическую коалицию положили начало 13 июля 2026 года в Париже. В нее вошли десять государств:

Украина;

Франция;

Германия;

Великобритания;

Дания;

Норвегия;

Швеция;

Нидерланды;

Италия;

Испания.

К работе над проектом также привлечены европейские оборонные компании, среди которых: Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Leonardo, MBDA, Safran и другие.

Участие нескольких государств должно позволить распределить между партнерами разработку технологий, производство компонентов и финансирование. Украина со своей стороны предлагает партнерам опыт противодействия российским баллистическим ракетам, полученный во время полномасштабной войны.

Как ранее писал Фокус, Украине может понадобиться 100 установок FREYJA для защиты от российской баллистики. Зеленский объяснял, что такое количество комплексов необходимо для формирования масштабного противоракетного щита.

Также Фокус рассказывал, когда Украина может получить прототип европейской системы FREYJA и почему она должна стать альтернативой Patriot. Речь шла о планах создать первый прототип в первой половине 2027 года и привлечь европейских партнеров к разработке радаров и систем управления.