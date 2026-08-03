Freya при дефиците Patriot: сколько систем нужно Украине и чего не хватает, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул систему противовоздушной обороны Freya, которая защитит небо от российской баллистики. По словам Зеленского, для покрытия украинской территории необходимо 100 таких установок. Что нужно, чтобы Украина получила антибаллистические комплексы Freya?

Вопрос комплекса Freya возник во время выступления Зеленского во время совещания послов Украины в Киеве, и некоторые тезисы опубликовали в Telegram-канале медиа УНИАН. Среди прочего — речь идет о сотрудничестве с западными партнерами, производящими радары, сенсоры и другие компоненты, сказал президент. Глава государства заверил, что со всеми компаниями и государство есть "договоренности".

Зеленский напомнил, что идет сотрудничество с 10 государствами и 12 компаниями, которые должны предоставить компоненты для Freya. Кроме того, он упомянул о нехватке ракет Patriot для сбивания баллистики и о том, что эти средства есть у других стран, еще не присоединившихся к производству новой системы ПВО. Глава государства отметил, что они могут "инвестировать эти ракеты в нашу способность защищать наше небо" и присоединиться к "коалиции".

Відео дня

"Этот факт и решающий вопрос — сотрудничество с европейскими государствами, сотрудничество с теми нашими партнерскими компаниями, которые имеют радары, имеют сенсоры и прочее, что необходимо для действенной антибаллистической системы. Мы строим Freya и у нас есть дефицит наших текущих противоракетных систем", — привели медиа фрагмент выступления Зеленского.

Украинский президент не уточнил, когда будет готова установка Freya для уничтожения баллистики РФ.

Другие тезисы, прозвучавшие во время встречи с послами 3 августа, — это информация о намерении завершить войну к 2027 году и призыв к российскому диктатору Путину объявить воздушное перемирие.

Система ПВО Украины — что известно о Freya и Patriot

Отметим, Фокус писал о системе ПВО Украины, о нехватке ракет Patriot и комплексе Freya, над которым работает компания Fire Point.

В июле появилась информация о переговорах Украины с США о ракетах Patriot. Сначала речь шла о предоставлении антибалистических ракет, имеющихся в арсеналах Пентагона. Западные аналитики CSIS отметили, что там хранится около 700 ракет, а Украина просила 300 для защиты от зимних ударов. Кроме того, было предложение о предоставлении лицензии на производство Patriot. Медиа писали, что Зеленский получил лицензию на эти ракеты, но отмечается, что они появляются через полтора-два года.

Кроме того, во время визита украинского президента в США 28 июля, когда проходила церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом, был запрос о встрече с владельцем SpaceX Илоном Маском. Источники медиа рассказали, что у Маска просили разрешение на использование терминалов Starlink для ударов по российской территории, чтобы уничтожать пусковые установки для баллистики РФ. Выяснилось, что Трамп пока не согласился говорить о такой встрече.

Между тем, главный конструктор Fire Point Денис Штилерман с зимы-весной 2026 года заявил о разработке системы ПВО Freya, которая должна защитить Европу и Украину от баллистики РФ. В июне прошли испытания ракеты FP-7.x, способной в будущем сбивать российские "Искандеры". Примерная стоимость ракеты ПВО — около 700 тыс. дол., и это в пять раз меньше, чем ракета PAC-3 Patriot, которая стоит до 5 млн дол.

Напомним, в июле эксперт рассказал, какие существуют альтернативные системы ПВО для сбития баллистики РФ.