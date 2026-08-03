Freya при дефіциті Patriot: скільки систем потрібно Україні і чого не вистачає, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський згадав про систему протиповітряної оборони Freya, яка захистить небо від російської балістики. Зі слів Зеленського, для покриття української території потрібно 100 таких установок. Що потрібно, щоб Україна отримала антибалістичні комплекси Freya?

Питання комплексу Freya з'явилось під час виступу Зеленського під час наради послів України в Києві, і деякі тези опублікували у Telegram-каналі медіа УНІАН. Серед іншого — ідеться про співпрацю з західними партнерами, які виготовляють радари, сенсори та інші компоненти, сказав президент. Глава держави запевнив, що з усіма компаніями та держава є "домовленості".

Зеленський нагадав, що триває співпраця з 10 державами та 12 компаніями, які мають надати компоненти для Freya. Крім того, він згадав про нестачу ракет Patriot для збиття балістики й про те, що ці засоби є в інших країн, які ще не долучились до виробництва нової системи ППО. Глава держави зауважив, що вони можуть "інвестувати ці ракети в нашу здатність захищати наше небо" та приєднатись до "коаліції".

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"Це факт і вирішальне питання – співпраця з європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. Ми будуємо Freya та у нас є дефіцит наших поточних протиракетних систем", — навели медіа фрагмент виступу Зеленського.

Український президент не уточнив, коли буде готова установка Freya для збиття балістики РФ.

Інші тези які пролунали під час зустрічі з послами 3 серпня, — це інформація про намір завершити війну до 2027 року та заклик до російського диктатора Путіна оголосити повітряне перемир'я.

Система ППО України — що відомо про Freya та Patriot

Зазначимо, Фокус писав про систему ППО України, про нестачу ракет Patriot та комплекс Freya, над яким працює компанія Fire Point.

У липні з'явилась інформація про переговори України з США про ракети Patriot. Спершу ішлося про надання антибалістичних ракет, які є в арсеналах Пентагону. Західні аналітики центру CSIS зауважили, що там зберігається близько 700 ракет, а Україна просила 300 для захисту від зимових ударів. Крім того, була пропозиція про надання ліцензії на виробництво Patriot. Медіа писали, що Зеленський отримав ліцензію на ці ракети, але зауважується, що вони з'являються через півтора-два роки.

Крім того, під час візиту українського президента в США 28 липня, коли відбувалась церемонія прощання з сенатором Ліндсі Гремом, був запит про зустріч з власником SpaceX Ілоном Маском. Джерела медіа розповіли, що у Маска просили дозвіл на використання терміналів Starlink для ударів по російській території, щоб знищував пускові установки для балістики РФ. З'ясувалось, що Трамп поки не погодився говорити про таку зустріч.

Тим часом головний конструктор Fire Point Денис Штілерман з зими-весни 2026 року заявив про розробку системи ППО Freya, яка має захистити Європу та Україну від балістики РФ. У червні відбулись випробування ракети FP-7.x, здатної у майбутньої збивати російські "Іскандери". Орієнтовна вартість ракети ППО — близько 700 тис. дол., і це у п'ять разів менше, ніж ракета PAC-3 Patriot, яка коштує до 5 млн дол.

Нагадуємо, у липня експерт розповів, які існують альтернативні системи ППО для збиття балістики РФ.