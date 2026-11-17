Західні області України масовано атакують російські дрони. На Закарпатті під час російської атаки було чутно вибухи, у Вінниці внаслідок удару загинула людина, на Львівщині — впав безпілотник, а на Тернопільщині по дронах працювала ППО.

У вівторок, 17 листопада, у Мукачеві на Закарпатті пролунали звуки вибуху, пише "Суспільне". Моніторингові Telegram-канали пишуть про масовану російську атаку на заході України.

Звуки вибухів на Закарпатті

О 09:33 Повітряні сили на офіційному Telegram-каналі повідомляли про рух безпілотника із Львівської області на Закарпатську, курсом на Сваляву. Після цього, о 09:54 "Суспільне Ужгород" писало про звуки вибухів у Мукачево.

На Львівщині впав безпілотник

Внаслідок ранкової атаки 17 листопада у одному зі сіл Золочівського району на Львівщині у полі впав безпілотник. Неподалік є житловий будинок. На місці працюють профільні служби. Інформації про травмованих чи руйнування наразі не надходило, повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Видео дня

Перед цим він повідомляв про ворожі безпілотники курсом на Моршин та Олесько, і високу загрозу дронів для Сколе. Згодом, о 09:28 начальник ОВА повідомив, що у повітряному просторі Львівщини чисто.

У Вінниці загинула людина

Внаслідок російської атаки ворога Вінниці є влучання у стоянку автомобілів, повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна у своєму Telegram-каналі.

За її інформацією, внаслідок обстрілу загорілися два легкові та два вантажні автомобілі. Одна жінка загинула, ще одна жінка травмована. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків, додала Заболотна.

На Тернопільщині працювала ППО

У Тернополі було чутно звуки роботи ППО, повідомило "Суспільне Тернопіль". Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух о 07:58 у своєму Telegram-каналі повідомляв про три російські безпілотники на території Тернопільщини, і ще 8 наразі на Хмельниччині, але тримали курс на Тернопільську область. Згодом, о 08:49, він писав, що на території області вже 9 безпілотників. Вектори руху яких були на Кременець, Тернопіль, Підволочиськ, Теребовля, Підгайці, Бережани.

Нагадаємо, Фокус писав, що РФ атакувала Україну балістикою та дронами в ніч проти 17 листопада. У Києві пошкоджено критичну інфраструктуру, перекрито Північний і Південний мости та зупинено частину "зеленої гілки" метро, у Запоріжжі загинув водій автомобіля, а в Смілі на Черкащині постраждали троє людей.

Також раніше повідомлялося, що внаслідок влучання балістики по Північному та Південному мосту було пошкоджено інфраструктуру метрополітену.