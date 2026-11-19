Заступник міністра оборони США з політичних питань Елбридж Колбі достроково залишив засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Це сталося після того, як американський посадовець розкритикував українські далекобійні удари по російській території.

За інформацією The Telegraph, Колбі виступив перед учасниками Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн". Він поставив під сумнів доцільність українських операцій на великій відстані від лінії фронту, зокрема ударів по об'єктах на території Росії.

Що Колбі заявив про українські удари по Росії

Представник Пентагону стверджував, що українські далекобійні атаки по російській інфраструктурі не допомагають стримувати просування російської армії на фронті.

За його словами, такі операції можуть мати значний візуальний ефект, однак не демонструють відповідної військової результативності. Колбі також висловив думку, що українські удари, навпаки, посилили готовність Кремля до ескалації.

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Ці оцінки викликали здивування серед частини європейських учасників зустрічі. Як пише The Telegraph, німецькі, британські та інші представники європейських країн дотримуються іншої позиції: вони вважають удари по російських об'єктах важливим елементом української військової стратегії.

Зокрема, такі операції, на їхню думку, послаблюють можливості Росії продовжувати війну та створюють додатковий тиск на керівництво країни.

Чому Колбі пропустив доповідь міністра оборони України

Після свого виступу американський посадовець залишив засідання, не дочекавшись закритої доповіді української делегації. За даними джерел The Telegraph, Колбі не заслухав секретну презентацію міністра оборони України Євгенія Хмари. У ній українська сторона мала представити інформацію про перебіг війни та результати далекобійних операцій.

Таким чином, американський представник залишив зустріч до того, як українська сторона змогла викласти свою позицію щодо ефективності ударів по цілях у глибокому тилу Росії.

Як розбіжності щодо ударів вписуються в дискусію між союзниками

Інцидент у Брюсселі продемонстрував розбіжності між американською та частиною європейської оцінки української стратегії далекобійних ударів, пише видання. Для України такі операції є одним із напрямів протидії російській військовій машині. Удари по об'єктах військового призначення, логістики та енергетичної інфраструктури, яка забезпечує воєнні потреби РФ, спрямовані на послаблення її можливостей вести війну.

Одним із прикладів таких операцій стали нещодавні атаки на Кримський міст. Фокус раніше писав, що після удару в ніч проти 17 листопада рух автомобільною та залізничною частинами переправи зупиняли, а пошкодження споруди оцінювали російські окупаційні структури.

А минулої ночі ЗСУ вчергове атакували міст. Російська сторона підтвердила зупинку руху поїздів.