Рух потягів залізничною частиною Кримського мосту зупинили після нічної атаки. Моніторингові канали повідомляють про щонайменше два ракетні удари, тоді як у російському Мінтрансі говорять про безпілотники і запевняють, що постраждалих немає.

Серія потужних вибухів пролунала в окупованій Керчі вночі, після чого рух потягів залізничною частиною Кримського мосту зупинили. Про повторну ракетну атаку на споруду повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

У російському Мінтрансі назвали іншу зброю.

"Унаслідок нічної атаки БпЛА тимчасово призупинено рух поїздів залізничною складовою Кримського мосту. Постраждалих унаслідок події немає. Спеціалісти проведуть оцінку завданих збитків", – ідеться в повідомленні відомства.

Рух залізницею був зупинений

Моніторинговий канал "Кримський вітер" із посиланням на очевидців писав, що, попередньо, сталося щонайменше два ракетні удари по залізничній частині мосту. Підтвердження цих даних на момент публікації не було.

Видео дня

Водночас той самий канал із посиланням на підписників повідомив, що арка залізничного мосту через Керченську протоку на місці й видимих пошкоджень не має.

Перед цим "Кримський вітер" писав, що мешканці району Керчі чули сильні вибухи та бачили яскраві спалахи. Загалом у місті нарахували щонайменше 15-16 вибухів, частина з яких – результат роботи російської протиповітряної оборони.

Що каже окупаційна влада

Повторну атаку підтвердив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, рух через споруду довелося перекрити, а на місце скерували спеціалістів екстрених служб для оцінки масштабів руйнувань і збитків. Жодних подробиць він не розкрив.

Сергій Аксьонов підтвердив удар Фото: Скрін

Ймовірно, ішлося саме про залізничний рух, адже автомобільну частину мосту зруйнували раніше.

Українська сторона нову атаку офіційно не коментувала.

Як відреагували в ЗСУ

На пошкодження переправи відгукнулися Збройні сили України, натякнувши на руйнування мосту.

"Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!", – ідеться в дописі відомства.

Генштаб ЗСУ привітав міст Васко да Гама з поверненням статусу Фото: Скриншот

Жарт цей не новий. Уперше він з'явився після пошкодження Кримського мосту в жовтні 2022 року, коли португальський міст знову став найдовшим діючим у Європі. Після листопадових ударів 2026-го мем повернувся.

Раніше повідомлялося, що 18 листопада в мережі з'явилося відео, на якому видно, як виглядає зруйнована автомобільна частина Кримського мосту.

Також повідомлялося, що днями по мосту влучили дві ракети "Фламінго" – вони збили в море арку вагою 5 тисяч тонн.