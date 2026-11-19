Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста было приостановлено после ночной атаки. Мониторинговые каналы сообщают как минимум о двух ракетных ударах, тогда как в российском Минтрансе говорят о беспилотниках и уверяют, что пострадавших нет.

Ночью в оккупированной Керчи прогремела серия мощных взрывов, после чего движение поездов по железнодорожной части Крымского моста было приостановлено. О повторной ракетной атаке на сооружение сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

В российском Минтрансе назвали другое оружие.

"В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной части Крымского моста. Пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты проведут оценку нанесенного ущерба", — говорится в сообщении ведомства.

Движение по железной дороге было приостановлено

Мониторинговый канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев сообщил, что, по предварительным данным, было нанесено как минимум два ракетных удара по железнодорожной части моста. На момент публикации подтверждения этих данных не было.

Видео дня

В то же время тот же канал со ссылкой на подписчиков сообщил, что арка железнодорожного моста через Керченский пролив осталась на месте и видимых повреждений не имеет.

Ранее "Крымский ветер" сообщал, что жители района Керчи слышали сильные взрывы и видели яркие вспышки. Всего в городе насчитали не менее 15–16 взрывов, часть из которых — результат работы российской противовоздушной обороны.

Что говорят оккупационные власти

О повторной атаке сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение через сооружение пришлось перекрыть, а на место направили специалистов экстренных служб для оценки масштабов разрушений и ущерба. Никаких подробностей он не раскрыл.

Сергей Аксенов подтвердил удар Фото: Скрін

Вероятно, речь шла именно о железнодорожном движении, ведь автомобильная часть моста была разрушена ранее.

Украинская сторона официально не прокомментировала новую атаку.

Как отреагировали в ВСУ

На повреждение переправы отреагировали Вооруженные силы Украины, намекнув на разрушение моста.

"Вооруженные Силы Украины поздравляют мост Васко да Гама (Лиссабон) с званием самого длинного моста в Европе!", — говорится в сообщении ведомства.

Генеральный штаб ВСУ поздравил город Васко да Гама с восстановлением статуса Фото: Скриншот

Эта шутка не новая. Впервые она появилась после повреждения Крымского моста в октябре 2022 года, когда португальский мост вновь стал самым длинным действующим мостом в Европе. После ноябрьских ударов 2026 года мем вернулся.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в сети появилось видео, на котором видно, как выглядит разрушенная автомобильная часть Крымского моста.

Также сообщалось, что на днях по мосту попали две ракеты "Фламинго" — они сбили в море арку весом 5 тысяч тонн.