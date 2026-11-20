Будинок-музей другого президента України Леоніда Кучми у селі Чайкине Новгород-Сіверської громади у Чернігівській області став об'єктом атаки ворожого безпілотника.

FPV-дрон ударив по ньому вранці, 20 листопада, близько 09:50, повідомив у Facebook Олександр Селіверстов, голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації. Після удару в будинку спалахнула пожежа.

"За наявною на даний момент інформацією, відомості про постраждалих не надходили. Додаткові відомості встановлюються", — уточнив він.

Селіверстов також опублікував фотографії будинку після прильоту, на яких видно суттєві руйнування на верхньому поверсі.

Кадри будинку, що горить, оприлюднили і Telegram-канали.

Фото: Труха

Будинок Кучми у Чайкиному: що про нього відомо

Як свого часу писав "Телеграф", Чайкине — село, в якому народився Леонід Кучма. Дім площею близько 600 квадратних метрів збудований у 2000-2003 роках на місці батьківської хати політика.

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За словами місцевих жителів, Кучма хотів на місці батьківського будинку звести невелику споруду, куди він приїжджатиме і ностальгуватиме. Однак, побачивши збудований особняк, сказав, що це не те, що він хотів.

Особняк Кучми у селі Чайкіне Фото: Телеграф

За непідтвердженою інформацією, президент віддав свій будинок селу і зал на четвертому поверсі особняка використовується як дитяча бібліотека, а решта — житлові кімнати, і Кучма зупиняється там, коли відвідує малу батьківщину.

Його будинок вважається одним із найкрасивіших у селі, а вулиця, що веде до нього, названа на честь політика.

На вигляд дім двоповерховий, але насправді він чотирирівневий.

У рідному селі Кучма провів газ та проклав нову дорогу. Він також сприяв тому, що у Чайкиному з'явилися нові будівлі сільради, школи, дитячого садка, а також готель.

Крім того, політик виділив кошти на будівництво церкви Святої Параскеви, названої на честь його матері.

Нагадаємо, напередодні внаслідок обстрілу Києва постраждав Володимирський собор.

Також повідомлялося, що росіяни знищили найстаріший дерев'яний храм півдня України.