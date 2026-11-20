Дом-музей второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Новгород-Сиверской общины в Черниговской области стал объектом атаки вражеского беспилотника.

FPV-дрон ударил по нему утром, 20 ноября, около 09:50, сообщил в Facebook Александр Селиверстов, глава Новгород-Сиверской районной военной администрации. После удара в доме вспыхнул пожар.

"По имеющейся на данный момент информации, сведения о пострадавших не поступали. Дополнительные сведения устанавливаются", — уточнил он.

Селиверстов также опубликовал фотографии дома после прилета, на которых видны существенные разрушения на верхнем этаже.

Кадры горящего дома обнародовали и Telegram-каналы.

Фото: Труха

Дом Кучмы в Чайкино: что о нем известно

Как в свое время писал "Телеграф", Чайкино — село, в котором родился Леонид Кучма. Особняк площадью около 600 квадратным метров построен в 2000-2003 годах на месте родительской хаты политика.

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По словам местных жителей, Кучма хотел на месте родительского дома построить небольшое здание, куда он будет приезжать и ностальгировать. Однако, увидев построенный особняк, сказал, что это не то, что он хотел.

Особняк Кучмы в селе Чайкино Фото: Телеграф

По неподтвержденной информации, президент отдал свой дом селу и зал на четвертом этаже особняка используется как детская библиотека, а остальные жилые комнаты и Кучма останавливался в своем доме, когда посещает малую родину.

Его дом считается одним из самых красивых в селе, а улица, которая ведет к нему, названа в честь политика.

С виду особняк двухэтажный, но на самом деле он четырехуровневый.

В родном селе Кучма провел газ и проложил новую дорогу. Он также способствовал тому, что в Чайкино появились новые здания сельсовета, школы, детского сада, а также отель.

Кроме того, политик выделил средства на строительство церкви Святой Параскевы, названной в честь его матери.

Напомним, накануне в результате обстрела Киева пострадал Владимирский собор.

Также сообщалось, что россияне уничтожили старейший деревянный храм юга Украины.