Напередодні зими російські війська отримали ударний дрон-камікадзе "Куб-10МЭ", який уражає рухомі цілі та може дістати логістику Сил оборони на відстані близько 100 км. БпЛА працює навіть у мороз та був створений в рекордно короткі терміни.

20 листопада радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про появу на фронті нового дрона "Куб-10МЭ" ЗС РФ. Російський концерн "Калашников" анонсував це безпілотник рік тому, а вже у листопаді апарат помітили в небі над українським тилом.

У дописі Бескрестногоо — лаконічний текст про появу "Куб-10МЭ" та низка фото реальних пристроїв, які зафіксовані камерами дронів Сил оборони України. Окрім фото, є скрин матеріалу росЗМІ, у якому представник концерну "Калашников" розповів про характеристики нового виробу і про те, яких цілях він битиме та яку шкоду завдаватиме ЗСУ.

"На фронтах у ворога зʼявився новий ударний БПЛА "Куб-10МЄ", про який було оголошено ще рік тому", — написав "Флеш".

Відео дня

Дрон "Куб-10МЄ" РФ — як виглядає новий безпілотник Фото: Сергій Флеш/ Telegram

У дописі Бескрестнова є розмиті зображення безпілотника "Куб-10МЄ" і також фото кращої якості. Бачимо, що дрон не схожий на трикутні літаючі крила, а має прямі довгі крила, витягнутий фюзеляж, а у хвостовій частині — дельтаподібне "оперення". У хвості — бензиновий мотор.

Дрон "Куб-10МЄ" РФ — безпілотник над територією України Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Дрон "Куб-10МЄ" РФ — що відомо

У мережі можна відшукати матеріал росЗМІ про дрон "Куб-10МЄ", над яким рік працювали росіяни. Пресслужба концерну "Калашников" розповіла про керований боєприпас, який може летіти на відстань понад 100 км та призначений для ударів по бронетранспортерах, броньованій та легкоброньованій техніці, засобах ППО (ПРО, РЕБ, ЗРК тощо), живій силі, командних пунктах та ракетних комплексах. Головне призначення — атаки на логістику та комунікації ЗСУ в тилу.

Основні характеристики дрона "Куб-10МЄ" РФ:

крейсерська швидкість — близько 120 км/год;

дальність — понад 100 км;

висота польоту — 80-1800 м вдень та вночі;

погодні умови — працює при температурах від -30 до +40 градусів та при вітрі з поривами 10 м/с;

бойова частина — невідома;

вартість — невідома;

особливості — оптико-електронна система наведення для ударів по рухомих цілях, захищеність від РЕБ та засобів ППО.

Зауважмо, якщо "Куб-10МЄ" справді летить на 100+ км, то у зоні ураження об'єкти, техніки та люди у таких містах, як Миколаїв (якщо пуск з Кінбурнської коси), Херсон, Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, Запоріжжя, прифронтові міста на сході у Донецькій області, і також Харків, Суми, Чернігів, Охтирка, Конотоп, Шостка.

Зазначимо, у жовтні Фокус писав про нові дрони РФ, які почали масово використовуватись для ударів по Україні. Ішлося про дрони "Герань-К5К", який має систему навігації "Сусанін" та пробирається вглиб країни навіть без супутникової навігації. Крім того, з'явились малогабаритні крилаті ракети "Філін", які доповнили "Бандеролі".

Нагадуємо, медіа розповіли про можливості супутникової системи "Рассвет" РФ та про роботу супутників, яких стаж все більше на орбіті.