Накануне зимы российские войска получили ударный дрон-камикадзе "Куб-10МЭ", который поражает движущиеся цели и способен достигать логистику Сил обороны на расстоянии около 100 км. БПЛА работает даже в мороз и был создан в рекордно короткие сроки.

20 ноября советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о появлении на фронте нового дрона "Куб-10МЭ" ВС РФ. Российский концерн "Калашников" анонсировал этот беспилотник год назад, а уже в ноябре аппарат заметили в небе над украинским тылом.

В посте Бескрестного — лаконичный текст о появлении "Куб-10МЭ" и ряд фотографий реальных устройств, запечатленных камерами дронов Сил обороны Украины. Помимо фотографий, есть скриншот материала российских СМИ, в котором представитель концерна "Калашников" рассказал о характеристиках нового изделия, а также о том, по каким целям оно будет наносить удары и какой ущерб принесет ВСУ.

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"На фронтах у противника появился новый ударный БПЛА "Куб-10МЕ", о котором было объявлено ещё год назад", — написал "Флеш".

Дрон "Куб-10МЕ" РФ — как выглядит новый беспилотник Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В посте Бескрестнова есть размытые снимки беспилотника "Куб-10МЕ", а также фото более высокого качества. Видно, что дрон не похож на треугольные летающие крылья, а имеет прямые длинные крылья, вытянутый фюзеляж, а в хвостовой части — дельтаобразное "оперение". В хвосте — бензиновый двигатель.

Дрон "Куб-10МЕ" РФ — беспилотник над территорией Украины Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Дрон "Куб-10МЭ" РФ — что известно

В сети можно найти материал российских СМИ о дроне "Куб-10МЭ", над которым россияне работали целый год. Пресс-служба концерна "Калашников" рассказала об управляемом боеприпасе, который может лететь на расстояние более 100 км и предназначен для нанесения ударов по бронетранспортерам, бронированной и легкобронированной технике, средствах ПВО (ПРО, РЭБ, ЗРК и т. д.), живой силе, командных пунктах и ракетных комплексах. Основное назначение — атаки на логистику и коммуникации ВСУ в тылу.

Основные характеристики дрона "Куб-10МЭ" РФ:

крейсерская скорость — около 120 км/ч;

дальность — более 100 км;

высота полёта — 80-1800 м днём и ночью;

погодные условия — работает при температурах от -30 до +40 градусов и при ветре с порывами 10 м/с;

боевая часть — не указана;

стоимость — не указана;

особенности — оптико-электронная система наведения для ударов по движущимся целям, защищенность от РЭБ и средств ПВО.

Отметим, что если "Куб-10МЭ" действительно летит на расстояние более 100 км, то в зоне поражения окажутся объекты, техника и люди в таких городах, как Николаев (при запуске с Кинбурнской косы), Херсон, Кривой Рог, Никополь, Марганец, Запорожье, прифронтовые города на востоке в Донецкой области, а также Харьков, Сумы, Чернигов, Ахтырка, Конотоп, Шостка.

Отметим, что в октябре Фокус писал о новых дронах РФ, которые начали массово использоваться для нанесения ударов по Украине. Речь шла о дронах "Герань-К5К", оснащенных системой навигации "Сусанин" и способных проникать вглубь страны даже без спутниковой навигации. Кроме того, появились малогабаритные крылатые ракеты "Филин", которые дополнили "Бандероли".

Напоминаем, что в СМИ рассказывали о возможностях спутниковой системы "Рассвет" РФ и о работе спутников, срок нахождения которых на орбите становится всё больше.