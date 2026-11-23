Вдень у ЗМІ з’явилася інформація про те, що українська армія нібито знову розпочала операцію в Курській області РФ.

Жодного "прориву кордону" та "нової Курської операції" немає, заявили у відділі комунікацій 8-го корпусу ДШВ ЗСУ

Військові зазначають, що соціальні мережі та ЗМІ з посиланням на публікацію американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про те, що ЗСУ нібито прорвали кордон РФ і взяли під контроль населений пункт у Курській області. Але сам ISW у своєму повідомленні зазначає, що ці дані не свідчать про відновлення української операції в цьому російському регіоні.

"Бої вздовж кордону в Сумській області тривають щодня. Найімовірніше, хтось неправильно витлумачив інформацію про поліпшення тактичного становища на одній із ділянок фронту. Таке поліпшення аж ніяк не означає ані "операції", ані "наступу" у смузі відповідальності 8-го корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку", — підкреслюється у публікації.

Відео дня

У 8-му корпусі ДШВ наголосили, що не коментують переміщення військ:

"Будь-який коментар, що підтверджує чи спростовує інформацію, може надати супротивнику відомості, які він використовує проти наших бійців. Якщо Сили оборони України проводять операцію, про неї повідомляють тоді й у тому обсязі, що забезпечує безпеку людей та результат".

Українські захисники зазначають, що будь-яка гучна "перемога" в анонімному каналі є не менш шкідливою, ніж "зрада".

"Вона породжує невиправдані очікування, що призводять до розчарування. У нас достатньо реальних результатів на полі бою, щоб не вигадувати операцій, яких немає", — наголосили військові.

Вони нагадали, що про хід бойових дій можуть повідомляти лише Головнокомандувач ЗСУ, Генштаб ЗСУ та інші військові відомства на своїх офіційних ресурсах.

Якщо у них немає такої інформації, то це, найімовірніше, просто чутки.

"Перш ніж поширювати новини про "прорив" і "захоплення", перевірте, хто є автором повідомлення, чи є посилання на офіційне джерело та чи відповідає заголовок новини її змісту", — радять у публікації.

Нагадаємо, Фокус з’ясовував, що насправді відбувається поблизу села Новий Путь у Курській області.

Також повідомлялося, що український боєць із позивним "Алекс" запевнив, що в Курській області відбуваються локальні бої, а не масштабний наступ.