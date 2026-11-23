Днем СМИ облетела информация о том, что украинская армия якобы снова начала операцию в Курской области РФ.

Никакого "прорыва границы" и "новой Курской операции" нет, заявили в отделе коммуникации 8 корпуса ДШВ ВСУ

Военные констатируют, что соцсети и СМИ со ссылкой на публикацию американского Института изучения войны (ISW) сообщают о том, что ВСУ якобы прорвали границу РФ и взяли под контроль населенный пункт в Курской области". Но сам ISW в своем сообщении указывает, что эти данные не свидетельствуют о возобновлении украинской операции в этом российском регионе.

"Бои вдоль границы в Сумской области продолжаются каждый день. Скорее всего, кто-то неправильно истолковал информацию об улучшении тактического положения на одном из участков фронта. Такое улучшение никак не означает ни "операции", ни "наступления" в полосе ответственности 8 корпуса ДШВ на Северо-Слобожанском направлении", — подчеркивается в публикации.

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В 8 корпусе ДШВ подчеркнули, что не комментируют движение войск:

"Любой подтверждающий или опровергающий комментарий может дать противнику информацию, которую он использует против наших бойцов. Если Силы обороны Украины проводят операцию, о ней сообщают тогда и в том объеме, обеспечивающем безопасность людей и результат".

Украинские защитники констатируют, что любая громкая "победа" в анонимном канале вредна не менее, чем "зрада".

"Она рождает неоправданные ожидания, приводящие к разочарованию. У нас достаточно реальных результатов на поле боя, чтобы не придумывать операций, которых нет", — акцентировали военные.

Они напомнили, что ход боевых действий могут только Главнокомандующий ВСУ, Генштаб ВСУ и другие поенные ведомства на своих официальных ресурсах.

Если у них нет такой информации, то это, вероятнее всего, просто слухи.

"Перед распространением новостей о "прорыве" и "захвате" проверьте, кто автор сообщения, есть ли ссылка на официальный источник и соответствует ли заголовок новости его содержания", — советуют в публикации.

Напомним, Фокус разбирался, что на самом деле происходит возле села Новый Путь в Курской области.

Также сообщалось, что украинский боец с позывным "Алекс", заверил, что в Курской области происходят локальные бои, а не масштабное наступление.