Сообщения о прорыве украинских военных в Курской области вновь породили предположения о возможном повторении наступления ВСУ образца 2024 года. Российские Z-блогеры бьют тревогу, однако военные эксперты не спешат говорить о масштабной операции. Фокус выяснил, что на самом деле происходит возле села Новый Путь, зачем украинским военным нужны плацдармы на территории РФ и могут ли локальные рейды изменить ситуацию на границе с Сумской областью.

22 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что бойцы ВСУ прорвали границу и добрались до села Новый Путь. Инцидент был зафиксирован 18 ноября. ISW подчеркнул, что украинская и российская армии время от времени проводят трансграничные операции и что нет свидетельств возобновления наступательной операции Сил обороны Украины на Курском направлении.

После этого появился комментарий украинского военного с позывным "Алекс", который заверил, что в Курской области происходят локальные бои, а не масштабное наступление. По словам бойца, речь идет о боях, направленных на улучшение тактического положения. Также он обратил внимание на другие участки фронта в Сумской и Харьковской областях, где линия боевых действий не совпадает с границей. По его словам, ВС РФ проникли в некоторые населенные пункты, и это не отмечено на картах OSINT-аналитиков.

Видео дня

Новый Путь — село в Глушковском районе Курской области РФ, расположенное в 300–500 м от российско-украинской границы. По данным переписи населения 2010 года, там проживало пять человек. К северу от населённого пункта проходит дорога, ведущая в село Весёлое и далее в райцентр Глушково. Согласно данным аналитиков DeepState, село расположено в "серой зоне".

Наступление в Курской области — линия боевых действий у села Новый Путь по состоянию на 22 ноября Фото: DeepState

Генеральный штаб ВСУ не прокомментировал ситуацию на границе с селом Новый Путь в Курской области РФ. Отметим, что, согласно данным DeepState, россияне оккупировали 246 кв. км недалеко от Сум, а также имеется около десятка "красных зон" в приграничной части Сумской области, куда проникли вражеские подразделения. Между тем российские Z-блогеры начали жаловаться на якобы наступление или прорыв Сил обороны Украины и на ухудшение ситуации для российской армии в Сумской области.

Наступление в Курской области — Z-блогеры о "Новом пути", 22 ноября Фото: Insider

Предыдущая наступательная операция на границе Сумской области продолжалась с августа 2024 года по весну 2025 года. Силы обороны Украины провели секретную подготовку и прорвали границу в Курской области: взяли под контроль около 700 кв. км российской территории под Курском, вошли в Суджу, взяли в плен несколько сотен российских военных и оттянули подразделения ВС РФ с других участков фронта.

Поэтому Фокус обратился к военным экспертам с вопросами: что произошло в Новом Путе, можно ли говорить о новом наступлении в Курской области и возможен ли повторный успех на том же участке фронта после наступления 2024 года.

Наступление в Курской области — оценки экспертов

Военный обозреватель Денис Попович считает преждевременным говорить о якобы новом наступлении ВСУ в Курской области. Если речь идет о плане наступления, то это "либо мы фантазируем, либо это наступление уже провалилось".

"Информация о захвате Нового противоречива. Во-вторых, даже если это и произошло, нужно следить за развитием событий", — говорится в комментарии Фокусу.

Обозреватель напомнил о наступлении в Курской области, которое произошло в 2024 году. О подготовке и первых этапах наступления никто не знал, и именно поэтому оно оказало такой эффект. Цель тогдашней операции Сил обороны — "отвлечение сил противника с других направлений".

В свою очередь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на другие "серые зоны" на территории РФ: например, есть местность возле Тёткиного на правом берегу реки Сейм. Кроме того, вдоль границы есть много похожих участков: как правило, там нет местного населения, дома разрушены постоянными ударами и нет контроля ни со стороны одной, ни со стороны другой. Цель украинских военных на границе — противодействие диверсионной деятельности ВС РФ, когда россияне проникают на украинскую территорию, пытаются закрепиться, и их необходимо выбить.

Наступление в Курской области — плацдармы ВСУ по состоянию на 22 ноября Фото: DeepState

"Я даже не исключаю, что со стороны Сил обороны Украины имели место какие-то контрдиверсионные действия и были выполнены соответствующие задачи в районе этого Нового Пути. У российских военных по этому поводу случился панический приступ, и они начали рассказывать о каких-то наступательных действиях", — пояснил Коваленко.

Обозреватель отметил, что вдоль границы россияне пытаются "выгрызть" населенные пункты, расположенные на расстоянии 50–100–500 м от границы. Противник проникает небольшими группами в села, покинутые местными жителями, и занимает там позиции. При этом российские пропагандисты используют такие случаи, чтобы "создать представление о наступлении ВС РФ", а российское командование — для накопления личного состава и проведения диверсий.

"Для нас важно очищать такие населенные пункты и создавать для них зоны, затрудняющие продвижение. То есть речь идет не только о минировании, инженерных заграждениях и так далее, но и об активных ответных действиях", — сказал обозреватель.

По оценке военного эксперта Олега Жданова, речь не идет ни о новом контрнаступлении, ни о наступательной операции. На самом деле речь может идти об ограниченных трансграничных боевых действиях с целью "укрепления линии обороны за счет особенностей местности". Обозреватель обратил внимание, что рядом с селом Новый Путь проходит железная дорога, на которой могут разгружаться военные эшелоны ВС РФ. Кроме того, населенный пункт расположен на господствующей высоте, контроль над которой будет способствовать обороне. Аналогичная ситуация наблюдается в районе Тёткино Курской области РФ, где ВСУ удерживают плацдарм на российской территории, засев за рекой.

"Вполне логично, что командование на местах приняло решение: лучше создать плацдарм на территории противника и занять господствующие высоты, чем сидеть в низине и постоянно находиться под обстрелом российских оккупационных войск", — пояснил Фокусу Жданов.

Наступление в Курской области — топографическая карта в районе села Новый Путь Фото: topographic-map.com

На вопрос о том, можно ли использовать плацдарм в Новом Путе для вытеснения подразделений ВС РФ из-под Сум, обозреватель отметил, что расстояние слишком велико и что вряд ли были такие планы. В то же время речь может идти о попытке обезопасить границу от новых прорывов.

"Скорее всего, там местность благоприятна для того, чтобы россияне могли использовать её для вклинивания в Сумскую область. А каждое вклинение для нас — проблема, поскольку они могут проникнуть вглубь нашей территории. Путин заявил о создании "буферной зоны" для безопасности РФ, вот мы делаем то же самое: защищаемся от прорывов на нашу территорию", — сказал эксперт Фокусу.

Возможно ли новое наступление в Курской области?

Попович отметил, что новое наступление в Курской области возможно "теоретически", но это будет другая операция, не похожая на предыдущую.

"Любое другое наступление никогда не повторит предыдущее, хотя чисто теоретически новый поход на Курщину возможен", — подчеркнул он.

Коваленко пояснил, что перед тем, как провести ещё одно наступление на, условно, тот же участок границы с Курской областью, следует "зачистить" оккупированные россиянами территории рядом с Сумами — от Алексеевки до Юнаковки и дальше до Новенького и Журавки. Местность на данном направлении знакома ВСУ, и это поможет в случае нового гипотетического наступления.

"Вот когда мы зачистим этот участок, тогда можно будет говорить о том, что действительно есть возможность войти на территорию Российской Федерации для укрепления наших позиций и исключительно из соображений безопасности. Да, это вполне возможно. А, помимо всего прочего, местность нам знакома, мы знаем, как там действовать, знаем её уязвимые места и её преимущества. Вот почему бы и нет", — подчеркнул он.

Жданов считает, что вместо наступления и захвата под контроль обширных территорий лучше проводить краткосрочные рейды вглубь российской территории. При этом возможны рейды и в Курской, и в Брянской, и в Белгородской областях.

"Если у нас будут благоприятные условия, при которых мы сможем войти рейдовым отрядом и, словно огненный смерч, пронестись по районам сосредоточения российских войск или тыловым зонам, а затем вернуться на нашу территорию, перейти к обороне и укрепиться там в глухой обороне. Такой вариант я совершенно не исключаю", — подытожил эксперт.

Отметим, что 20 ноября бойцы 475-го отдельного штурмового полка рассказали о наступательной операции ВСУ в Харьковской области, которую назвали "Медвежья ловушка". Замысел заключался в том, чтобы провести обманный маневр и имитировать танковое наступление, а тем временем охватить позиции ВС РФ в клещи. Бойцы показали кадры операции: как использовали Т-80 и Abrams для мнимой атаки, а тем временем нанесли удар по северному и южному флангам. В целом удалось вернуть Украине контроль над 14 населенными пунктами.

Напоминаем, что осенью 2026 года на Лиманском направлении прошла операция "Вивальди": какую площадь и сколько населенных пунктов удалось освободить.