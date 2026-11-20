Операция "Медвежий капкан" началась в сентябре 2026 года и проходила в полной информационной тишине. Секретные миссии в Харьковской области выполняли бойцы 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 ВСУ. Танки Abrams совершили обманный маневр для создания засады.

20 ноября бойцы 475-го ОШП "Code 9.2" сообщили об успешной наступательной операции в Харьковской области. Украинские военные восстановили контроль над 204 кв. км территории и 14 селами на севере региона, куда проникли россияне.

Операция "Медвежий капкан" — как бойцы ВСУ восстановили контроль в Харьковской области осенью 2026 года

Место проведения боевых действий, благодаря которым удалось остановить проникновение ВС РФ, — это участок границы в Харьковской области вблизи населенных пунктов Березники, Ивашкино, Вильхуватка, Шевьяковка и других ближайших сел. Военные показали схему наступления: как подошли к позициям россиян с севера и юга и взяли их в "клещи".

Операция "Медвежий капкан" — план боевых действий в Харьковской области Фото: 475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2 ВСУ

Операция "Медвежий капкан" — подробности

Штурмовой полк ВСУ опубликовал 20-минутное видео с некоторыми подробностями операции "Медвежий капкан". Выяснилось, что 29 июня ВС РФ начали наступательную операцию "Медвежий угол" в Харьковской области: они проникли через границу и пытались продвинуться вглубь украинской территории. Инфильтрация продолжалась до тех пор, пока 10 сентября полк не получил задание зачистить местность. Вместо фронтальных атак украинские силы осуществили "проколы" по флангам и отрезали логистику противника. Во время боев использовались танки Т-80, Abrams и дроны Firepoint для нанесения ударов по тылам и резервам ВС РФ. При этом танки использовались для обманного маневра — чтобы россияне думали, что село Вильхуватка является основным направлением наступления ВСУ.

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"Был отвлекающий маневр, чтобы пехота смогла зайти. И это сработало. После этого мы нанесли удар 18 огневыми точками по резервам, которые стянули с флангов. Работали по самым разнообразным целям: скопления противника, точки взлета пилотов, места расположения личного состава. И в это же время штурмовые группы пробили оборону слева и справа — осуществили охват. Это и был "медвежий капкан", — рассказали бойцы.

На карте боевых действий проекта DeepState содержится информация об участке границы, на котором прошла операция "Медвежья ловушка". 27 июля аналитики впервые отметили появление российских войск и закрасили красным 4,67 кв. км вблизи села Артильное. Далее серые и красные зоны расширялись до 21 октября, а более свежих данных нет. Указанная местность находится к западу от Волчанска (45 км) и от Харькова (80 км).

Операция "Медвежий капкан" — линия фронта в Харьковской области 18 ноября, DeepState Фото: DeepState

Отметим, что осенью командование сообщило об еще одной успешной наступательной операции ВСУ. События разворачивались на Лиманском направлении, а операция состояла из четырех этапов и называлась "Операция "Вивальди"". Тогдашний командующий 3-м корпусом Андрей Билецкий рассказал о деталях наступательных действий ВСУ, благодаря которым удалось освободить более 100 кв. км. Одной из задач украинских военных было противодействие инфильтрации ВС РФ, когда россияне поодиночке проникали в тыл Сил обороны.

Еще одна операция — наступательные действия на Александровском направлении, которые провели бойцы нескольких штурмовых полков и других подразделений ВСУ. Операция началась в январе, а итоги подвели в августе 2026 года: восстановили контроль над 400 кв. км.

Напоминаем: военный эксперт рассказал, стоит ли ожидать наступления ВС РФ на Херсон после гуманитарной миссии в Олешках.