Затишье перед десантом: что Россия готовит напротив Херсона во время перемирия в Олешках

Пока в оккупированные Олешки доставляют гуманитарную помощь, российские войска используют затишье для подвоза боеприпасов, ротации личного состава и обустройства позиций на левом берегу Херсонской области. Может ли за перемирием последовать новая волна атак через Днепр и что реально угрожает Херсону и Никополю — масштабное наступление или рейды небольших групп — выяснял Фокус.

29 октября, на второй день перемирия в Олешках, украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил о подозрительной активности ВС РФ в левобережной части Херсонской области. Россияне массово подвозят снаряды, личный состав и продукты питания в населенные пункты недалеко от Днепра. Во время затишья дороги затягивают сетками, готовят укрепленные районы. По оценке Бунятова, можно ожидать нового наступления на Херсон.

Военный назвал ещё одну критическую точку на юге — это Никополь: почти напротив него находится оккупированная россиянами Запорожская АЭС, а рядом — покрытое растительностью дно Каховского водохранилища и обмелелое русло Днепра. По мнению Бунятова, во время перемирия в Олешках все внимание будет приковано к Херсону, а тем временем в Никополь могут пробиваться диверсанты ВС РФ и просачиваться небольшие группы противника.

Видео дня

Немецкое издание Bild пообщалось с другими украинскими военными, которые также рассказали об активизации действий российской армии на оккупированной части Херсонской области. Выяснилось, что в лесу под населённым пунктом Раденское (к юго-востоку от Олешко) появились установки "Град" (дальность до 40 км), а возле Голой Пристани (к юго-западу от Олешко) — десятки российских грузовиков, которые подвозят боекомплекты и личный состав.

В последних отчетах Генштаба ВСУ сообщается о затишье на Приднепровском направлении — от Херсона до, условно, Никополя. В течение двух-трех недель количество штурмов ВС РФ — ноль или 1-2. На карте аналитического проекта DeepState обозначена конфигурация сил на южном участке фронта. Видно, что Голая Пристань — населённый пункт южнее Олешко, а напротив — островные районы Херсона. Раденское — на трассе Е97 в направлении Олешко. Берислав (под контролем ВСУ), Новая Каховка и Каховка (ВС РФ) — населённые пункты в 40 км к северо-востоку от Олешек, а ещё в 150 км — Никополь (ВСУ) и ЗАЭС, Энергодар (ВС РФ).

Перемирие в Олешках — Приднепровский участок фронта 28 октября Фото: DeepState

Перемирие в Олешках, активизация ВС РФ и коварство Кремля

Военный эксперт Александр Коваленко согласился с тем, что во время перемирия в Олешках ВС РФ действительно сосредотачивают силы для активизации штурмовых действий в Приднепровье. Пользуясь режимом тишины, россияне перебрасывают боекомплект, материально-техническое обеспечение, проводят ротацию, усиливают подразделения, ведут разведывательную деятельность.

"Было вполне предсказуемо и ожидаемо, что россияне воспользуются затишьем для усиления своих войск и, соответственно, после завершения гуманитарной миссии они значительно активизируют штурмовые и десантные действия в отношении Херсонских островов, района Корабел и в целом попытки высадки на правом берегу Днепра", — говорит эксперт Фокусу.

В свою очередь военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что россияне могут воспользоваться перемирием для организации провокаций против Украины. С одной стороны, ВС РФ демонстрируют разминирование дорог под Олешками, а параллельно — привезли установку дистанционного минирования "Земледелие". Установка похожа на РСЗО, но стреляет минами разных типов — противопехотными, бронетанковыми, а также "умными минами", которые реагируют на человека. Кроме того, дорогу перед гуманитарной колонной могут заминировать с помощью БПЛА. Если произойдет инцидент, то Кремль заявит, что это сделали украинцы.

Какие позиции на Приднепровском направлении находятся под угрозой

Сложные погодные условия, похолодание и течение Днепра будут затруднять высадку вражеского десанта в ближайшее время. Кроме того, деревья уже сбросили листья, что ограничивает возможности противника по маскировке, отметил Коваленко. Особенно сложно десантироваться на открытой местности, а легче — среди городской застройки. Наибольшую угрозу со стороны ВС РФ представляет Херсон, микрорайон Корабел. В этом районе уже были попытки проникновения и высадки российских войск, и они продолжатся после перемирия. Впрочем, россияне могут решиться на штурм и в таких неблагоприятных условиях, поскольку совершенно не жалеют личный состав.

"Тому, кто отправится на десантные операции в открытой местности, будет довольно сложно удерживать позиции. Хотя россиян это никогда не останавливало — они всегда пренебрегали условиями для военных, своими военными. Поэтому, думаю, возможен любой вариант. Но, на мой взгляд, наиболее опасны — это все-таки Херсонские острова, район Корабел", — сказал обозреватель.

На вопрос Фокуса о том, существует ли угроза для Никополя, Коваленко ответил, что пока не располагает информацией об обострении ситуации на этом участке. В то же время эксперт заверил, что Силы обороны находятся в состоянии готовности и нанесут ответный удар, если в этом возникнет необходимость.

"Чтобы свести к минимуму панические и предательские настроения, нужно понимать, что россияне пользуются перемирием, но и мы не сидим сложа руки. Мы также готовимся к соответствующим действиям противника и укрепляем свои подразделения, ведем разведывательную деятельность, доставляем боекомплект и многое другое. То есть обе стороны этим занимаются", — пояснил он.

Какие угрозы грозят Херсону — десант или диверсанты

Коваленко подчеркнул, что классического наступления на Херсон не будет, поскольку у россиян нет таких сил и средств. Возможно лишь проведение диверсионно-рейдовых операций с помощью десантирования. Но такие группы диверсантов быстро нейтрализуют, поскольку они не смогут закрепиться, а Днепр за спиной будет ограничивать их возможности.

"Если говорить о диверсиях и небольших десантных группах, то риски очень велики. Если же речь идет о крупном наступлении, то у ВС РФ сейчас нет сил и средств для такой операции. Десант РФ окажется в очень сложных условиях, поэтому в большинстве случаев все те десантные операции, которые россияне будут проводить именно по Днепру, будут преимущественно самоубийственными", — пояснил Коваленко.

Он объяснил, в чём разница между украинским десантом, переправившимся через Днепр в Крынках, и российскими диверсантами, которые попытаются закрепиться после марш-броска через реку. Цель украинской операции — сдерживание группировки противника и оттягивание сил с других участков фронта, например, из-под Степногорска под Запорожьем. Между тем цель российского десанта — закрепиться и расширить плацдарм, но эту задачу они не выполнят из-за проблем с логистикой и ударов ВСУ.

С другой стороны, командование ВС РФ вряд ли будет стремиться заставить Силы обороны Украины перебросить подразделения из района Краматорска и Приднепровья, подчеркнул Коваленко.

"Кринки и условный десант ВС РФ — не совсем уместное сравнение. Но цель россиян в данном случае — переброска сил и средств, чтобы попытаться расширить зону контроля в том районе, где они смогут закрепиться, если это удастся. У ВСУ на юге достаточно сил и средств, чтобы контролировать ситуацию", — подытожил обозреватель.

Отметим, что Фокус рассказывал о том, как развернулась гуманитарная катастрофа в Олешках, когда совсем рядом с Херсоном страдали около 2 тысяч украинцев, лишенных продуктов питания, лекарств и воды. Волонтеры рассказали, что последняя доставка продуктов состоялась в мае 2026 года. Местность вокруг оккупированного населенного пункта усеяна минами, а операторы дронов РФ "охотились" на людей и транспорт. Российские оккупанты заблокировали Олешки, не выпуская и не впуская людей. Кроме того, россияне расстреливали грузовые дроны ВСУ, которые пытались доставить самое необходимое. С 27 октября по 1 ноября в Олешках вступил в силу режим тишины, который стал возможен благодаря договоренностям первой леди США Мелании Трамп.

Напоминаем, что 30 октября в Олешки прибыл гуманитарный конвой в сопровождении украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, а также его коллеги из РФ и представителей СМИ. В сети появились первые кадры, на которых видно, как жители Олешек встретили гуманитарную помощь.