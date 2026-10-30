Затишшя перед десантом: що Росія готує навпроти Херсона під час перемир'я в Олешках

Поки до окупованих Олешок везуть гуманітарну допомогу, російські війська використовують затишшя для підвезення боєприпасів, ротацій та облаштування позицій на лівобережжі Херсонщини. Чи може за перемир’ям настати нова хвиля атак через Дніпро та що реально загрожує Херсону й Нікополю — масштабний наступ чи рейди малих груп — з'ясовував Фокус.

29 жовтня, на другу добу перемир'я в Олешках український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив про підозрілу активність ЗС РФ на лівобережній частині Херсонщини. Росіяни масово підвозять снаряди, особовий склад та продукти харчування у населені пункти неподалік від Дніпра. Під час затишшя затягуються сітками дороги, готують укріпрайони. За оцінкою Бунятова, можна очікувати нового наступу на Херсон.

Військовий назвав ще одну критичну точку на півдні — це Нікополь: майже навпроти — окупована росіянами Запорізька АЕС, а поруч — вкрите рослинністю дно Каховського водосховища та обміліле русло Дніпра. На думку Бунятова, під час перемир'я в Олешках вся увага буде прикута до Херсона, тим часом на Нікополь можуть пробиватись диверсанти ЗС РФ та просочуватись малі групи противника.

Видео дня

Німецьке медіа Bild поговорило з іншими українськими військовими, які також розповіли про активізацію російської армії на окупованій частині Херсонщини. З'ясувалось, що у лісі під населеним пунктом Раденське (південний схід від Олешок), з'явились установки "Град" (дальність до 40 км), а біля Голої Пристані (південний захід від Олешок) — десятки російських вантажівок, які підвозять БК та особовий склад.

В останніх звітах Генштабу ЗСУ повідомляють про затишшя на Придніпровському напрямку, від Херсона до, умовно, Нікополя. Протягом двох-трьох тижнів кількість штурмів ЗС РФ — нуль або 1-2. На карті аналітичного проєкту DeepState позначена конфігурація сил на південному відтинку фронту. Бачимо, що Гола Пристань — населений пункт південніше Олешок, а навпроти — острівні райони Херсона. Раденське — на трасі Е97 на Олешки. Берислав (контроль ЗСУ), Нова Каховка та Каховка (ЗС РФ) — населені пункти за 40 км на північний схід від Олешок, а ще за 150 км — Нікополь (ЗСУ) та ЗАЕС, Енергодар (ЗС РФ).

Перемир'я в Олешках — Придніпровський відтинок фронту 28 жовтня Фото: DeepState

Перемир'я в Олешках, активізація ЗС РФ та підступність Кремля

Військовий експерт Олександр Коваленко погодився, що під час перемир'я в Олешках ЗС РФ справді збирають сили для активізації штурмових дій на Придніпров'ї. Користуючись режимом тиші, росіяни переводять боєкомплект, матеріально-технічне забезпечення, проводять ротацію, підсилюють підрозділи, проводять розвідувальну діяльність.

"Було досить передбачувано та прогнозовано те, що росіяни скористаються затишшям для підсилення своїх військ і, відповідно, після того, як гуманітарна місія завершиться, вони значно активізують штурмові дії, десантні дії щодо Херсонських островів, щодо району Корабел та загалом спроб висадження на правому березі Дніпра", — каже Фокусу експерт.

Своєю чергою військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов зауважив, що росіяни можуть використати перемир'я для влаштування провокацій проти України. З одного боку, ЗС РФ показують розмінування на дорогах під Олешками, а паралельно — привезли установку дистанційного мінування "Земледелие". Установка схожа на РСЗВ, але вистрілює міни різних типів — протипіхотні, бронетанкові, і також "розумні міни", які реагують на людину. Крім того, дорогу перед гуманітарною колоною можуть замінувати скидами з БпЛА. Якщо станеться інцидент, то Кремль заявить, що це зробили українці.

Які точки на Придніпровському напрямку під загрозою

Складні погодні умови, похолодання та течія Дніпра ускладнюватимуть висадку ворожого десанту найближчим часом. Крім того, дерева вже скинули листя, що обмежує можливості противника для маскування, зауважив Коваленко. Особливо складно десантуватись на відкритій місцевості, й легше — посеред міської забудови. Найбільша загроза від ЗС РФ — це Херсон, мікрорайон Корабел. У цьому районі вже були спроби проникнення, десантування російських військ, і вони продовжаться після перемир'я. Втім, росіяни можуть наважитись на штурм і за таких несприятливих умов, оскільки зовсім не жаліють особовий склад.

"Досить важко буде утримувати позиції тому, хто піде на десантні операції на відкритій місцевості. Хоч росіян це ніколи не зупиняло, вони завжди нехтували умовами для військових, своїми військовими. Тому, думаю, може бути будь-який варіант. Але, на мій погляд, найбільш небезпечно — це все ж таки Херсонські острови, район Корабел", — сказав оглядач.

На питання Фокусу про те, чи є загроза для Нікополя, Коваленко відповів, що поки не має інформації про загострення на цій ділянці. Водночас експерт запевнив, що Сили оборони напоготові й дадуть відсіч, якщо буде потреба.

"Щоб мінімізувати панічні та зрадницькі настрої, потрібно розуміти, що росіяни користуються режимом тиші, але і ми не сидимо склавши руки. Ми також готуємось до відповідних дій ворога і також підсилюємо свої підрозділи, проводимо розвідувальну діяльність, боєкомплект підвозимо і багато чого іншого. Тобто це обидві сторони це роблять", — пояснив він.

Які загрози для Херсона — десант чи диверсанти

Коваленко наголосив, що класичного наступу на Херсон не буде, оскільки у росіян немає таких сил та засобів у ворога. Що можливе — це проведення диверсійно-рейдової діяльності через десантування. Але такі групи диверсантів швидко нейтралізують, оскільки не зможуть закріпитись, а Дніпро за спиною обмежуватиме можливості.

"Якщо говорити про диверсії й про невеликі групи десанту, ризики дуже великі. Якщо ми говоримо про великий наступ, то сил та засобів у ЗС РФ для такої операції зараз немає. Десант РФ буде в дуже непростих умовах, тому в більшості випадків всі ті десантні операції, які росіяни будуть реалізовувати саме по Дніпру, вони переважно будуть суїцидальними", — пояснив Коваленко.

Він пояснив, яка різниця між українським десантом через Дніпро в Кринках та російськими диверсантами, які спробують закріпитись після марш-кидка через річку. Мета української операції — це сковування угрупування ворога та відтягнення сил з інших ділянок фронту, наприклад, з-під Степногірська під Запоріжжям. Тим часом мета російського десанту — закріпитись та розширити плацдарм, а це завдання вони не виконають через проблему логістики та удари ЗСУ.

З іншого боку, командування ЗС РФ навряд чи матиме на меті примусити Сили оборони України перекинути підрозділи з-під Краматорська та Придніпров'я, наголосив Коваленко.

"Кринки та умовний десант ЗС РФ не зовсім доречне порівняння. Але мета росіян у такому випадку — перекидання сил та засоби, щоб спробувати розширювати зону контролю в тій зоні, де вони зможуть закріпитися, якщо зможуть. У ЗСУ на півдні достатньо сил та засобів, щоб контролювати ситуацію", — підсумував оглядач.

Зазначимо, Фокус розповів, як склалась гуманітарна катастрофа в Олешках, коли зовсім поруч з Херсоном страждали близько 2 тисяч українців без продуктів харчування, ліків та води. Волонтери розповіли, що останнє завезення продуктів відбулось у травні 2026 року. Місцевість навколо окупованого населеного пункту усіяна мінами, а оператори дронів РФ "полювали" на людей та транспорт. Російські окупанти заблокували Олешки, не випускаючи та не впускаючи людей. Крім того, росіяни розстрілювали вантажні дрони ЗСУ, які намагались доставити найнеобхідніше. З 27 жовтня по 1 листопада почався режим тиші в Олешках, який запрацював завдяки домовленостям Першої леді США Меланії Трамп.

Нагадуємо, 30 жовтня в Олешки прибув гуманітарний конвой разом з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, а також колегою з РФ та з представниками медіа. У мережі з'явились перші кадри, коли українці з Олешок зустріли допомогу.