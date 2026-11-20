Операція "Ведмежий капкан" почалась у вересні 2026 року та відбувалась у повній інформаційній тиші. Секретні місії у Харківській області виконували бійці 475 окремого штурмового полку Code 9.2 ЗСУ. Танки Abrams здійснили обманний маневр для створення пастки.

20 листопада бійці 475 ОШП Code 9.2 повідомили про успішну наступальну операцію на Харківщині. Українські військові повернули контроль над 204 кв. км території та над 14 селами на півночі регіону, у якій інфільтрувались росіяни.

Операція "Ведмежий капкан" — як бійці ЗСУ повертали контроль на Харківщині восени 2026 року

Місце проведення бойових дій, завдяки яким вдалось спинити проникнення ЗС РФ, — це ділянка кордону на Харківщині біля населених пунктів Березники, Івашкине, Вільхуватка, Шев'яківка та інших найближчих сіл. Військові показали схему наступу: як підійшли до позицій росіян з півночі та півдня й взяли їх у "кліщі".

Операція "Ведмежий капкан" — схема бойових дій на Харківщині Фото: 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2 ЗСУ

Операція "Ведмежий капкан" — деталі

Штурмовий полк ЗСУ опублікував 20-хвилинне відео з деякими деталями операції "Ведмежий капкан". З'ясувалось, що 29 червня ЗС РФ почали наступальну операцію "Медвежый угол" на Харківщині: інфільтрувались на кордоні та намагались проникнути вглиб української території. Інфільтрація тривала, аж доки 10 вересня полк не отримав завдання зачистити місцевість. Замість фронтальних атак, українські сили здійснили "проколи" по флангах та відрізали логістику противника. Під час боїв використовували танки Т-80, Abrams та дрони Firepoint для ударів по тилах та резервах ЗС РФ. При цьому танки використовували для обманного маневру — щоб росіяни думали, що у селі Вільхуватка — основний напрямок наступу ЗСУ.

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"Був відволікаючий маневр, щоб піхота заходила. І це спрацювало. Після цього ми вдарили 18 фаєрпойнтами по резервах, які стягнули з флангів. Працювали по найрізноманітніших цілях: скупчення противника, точки зльоту пілотів, місця розташування особового складу. І в цей же час штурмові групи зробили прокол зліва і прокол справа — зробили охват. Це і був "ведмежий капкан", — розповіли бійці.

На карті бойових дій проєкту DeepState є інформація про ділянку кордону, на якій відбулась операція "Ведмежий капкан". 27 липня аналітики вперше позначили появу російських військ та зафарбували червоним 4,67 кв. км біля села Артільне. Далі сіра та червоні зони зростали до 21 жовтня, а новіших даних немає. Вказана місцевість — на захід від Вовчанська (45 км) та від Харкова (80 км).

Операція "Ведмежий капкан" — лінія фронту на Харківщині 18 листопада, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, восени командування повідомило про ще одну успішну наступальну операцію ЗСУ. Події відбувались на Лиманському напрямку, а операція складалась з чотирьох етапів та називалась "Операція "Вівальді". Тодішній командувач 3 корпусу Андрій Білецький розповів про деталі наступальних дій ЗСУ, завдяки яким вдалось звільнити понад 100 кв. км. Одним із завдань українських військових була протидія інфільтрації ЗС РФ, коли росіяни поодинці просочувались в тили Сил оборони.

Ще одна операція — наступальні дії на Олександрівському напрямку, які провели бійці кількох штурмових полків та інших підрозділів ЗСУ. Операція почалась у січні, а підсумки підбили у серпні 2026 року: повернули контроль над 400 кв. км.

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