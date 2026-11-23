Повідомлення про прорив українських військових у Курській області знову породили припущення про можливий повтор наступу ЗСУ зразка 2024 року. Російські Z-блогери б'ють на сполох, однак військові експерти не поспішають говорити про масштабну операцію. Фокус з'ясував, що насправді відбувається біля села Новий Путь, навіщо українським військовим плацдарми на території РФ та чи можуть локальні рейди змінити ситуацію на кордоні із Сумщиною.

22 листопада аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що бійці ЗСУ здійснили прорив кордону та дістались до села Новий Путь. Інцидент зафіксували 18 листопада. ISW наголосив, що українська та російська армія час від часу проводять транскордонні операції й що немає свідчень відновлення наступальної операції Сил оборони України на Курському напрямку.

Після цього з'явився коментар українського військового з позивним "Алекс", який запевнив, що на Курщині відбуваються локальні бої, а не масштабний наступ. Зі слів бійця, ідеться про бої задля покращення тактичного положення. Також він звернув увагу на інші ділянки фронту у Сумській та Харківській області, коли лінія боїв не збігається з кордоном. З його слів, ЗС РФ проникли у деякі населені пункти, і це не позначено на картах OSINTерів.

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Новий Путь — село у Глушковському районі Курської області РФ, розташоване за 300-500 м від російсько-українського кордону. За переписом населення у 2010 році там проживало п'ятеро людей. Північніше населеного пункту проходить дорога, яка прямує у село Веселе і далі у райцентр Глушково. Згідно з даними аналітиків DeepState, село розташоване сірій зоні.

Наступ в Курській області — лінія боїв біля села Новий Путь на 22 листопада Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ не коментував ситуацію на кордоні з селом Новий Путь у Курській області РФ. Зауважмо, згідно з даними DeepState, росіяни окупували 246 кв. км неподалік від Сум, і також є близько десятка червоних зон у прикордонні Сумської області, куди проникли ворожі підрозділи. Тим часом російські Z-блогери почали скаржитись на начебто наступ чи прорив Сил оборони України й на погіршення ситуації для російської армії в Сумській області.

Наступ в Курській області — Z-блогери про Новий Путь 22 листопада Фото: Insider

Попередня наступальна операція на кордоні Сумської області тривала з серпня 2024 по весну 2025 року. Сили оборони України провели таємну підготовку та прорвали кордон в Курській області: взяли під контроль близько 700 кв. км російської території під Курськом, зайшли в Суджу, полонили кілька сотень російських військових та відтягнули підрозділи ЗС РФ з інших ділянок фронту.

Тож Фокус поцікавився у військових експертів, що сталось у Новому Путі, чи можна говорити про новий наступ в Курській області та чи можливий повторний успіх на тій же ділянці фронту після наступу 2024 року.

Наступ в Курській області — які оцінки експертів

Військовий оглядач Денис Попович вважає передчасним говорити про начебто новий наступ ЗСУ в Курській області. Якщо говорять про задум наступу, то це "ми або фантазуємо, або цей наступ вже провалився".

"Інформація про захоплення Нового суперечлива. По-друге, навіть якщо це і сталося, треба дивитись на розвиток подій", — ідеться у коментарі Фокусу.

Оглядач нагадав про наступ в Курській області, який відбувся у 2024 році. Про підготовку та про перші етапи наступу ніхто не знав, і це саме тому був ефект. Мета тодішньої операції Сил оборони — це "відволікання сил противника з інших напрямків".

Своєю чергою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на інші сірі зони на території РФ: наприклад, є місцевість біля Тьоткиного на правому березі річки Сейм. Крім того, вздовж кордону є багато схожих ділянок: зазвичай, там немає місцевого населення, будинки зруйновані постійними ударами й немає контролю жодної зі сторін. Мета українських військових на кордоні — це протидія диверсійній діяльності ЗС РФ, коли росіяни інфільтруються на українській території, намагаються закріпитись, і їх необхідно вибити.

Наступ в Курській області — плацдарми ЗСУ на 22 листопада Фото: DeepState

"Я навіть не виключаю, що мали місце якісь контрдиверсійні дії з боку Сил оборони України й виконали відповідні задачі в районі цього Нового Путі. У російських за військових з цього приводу стався панічний напад і вони почали розповідати про якісь наступальні дії", — пояснив Коваленко.

Оглядач зауважив, що вздовж кордону росіяни намагаються "вигризати" населені пункти за 50-100-500 м від кордону. Противник заходить невеликими групами в села, які залишили місцеві, та займають там позиції. При цьому російські пропагандисти використовують такі випадки, щоб "створити уявлення про наступ ЗС РФ", а російське командування — щоб накопичувати особовий склад та проведення диверсій.

"Для нас важливо зачищати такі населені пункти й створювати для них незручні зони для просування. Тобто це не тільки йдеться там мінування, інженерні загородження і так далі, але й активні дії у відповідь", — сказав оглядач.

За оцінкою військового експерта Олега Жданова, не ідеться ні про новий контрнаступ, ні про наступальну операцію. Насправді може іти мова про обмежені транскордонні бойові дії для "покращення лінії оборони за рахунок властивостей місцевості". Оглядач звернув увагу, що поруч з селом Новий Путь проходить залізниця, на якій можуть розвантажуватись військові ешелони ЗС РФ. Крім того, населений пункт розташований на панівній висоті, контроль над якою сприятиме обороні. Схожа ситуація у районі Тьоткине Курської області РФ, коли ЗСУ тримають плацдарм на російській території, засівши за річкою.

"Цілком логічно, що командування на місцях прийняло рішення, що ліпше створити плацдарм на території противника і зайняти панівні висоти, ніж сидіти в низині й постійно бути під обстрілом російських окупаційних військ", — пояснив Фокусу Жданов.

Наступ в Курській області — топографічна карта у районі села Новий Путь Фото: topographic-map.com

На питання про те, що можна плацдарм у Новому Путі використати для вибивання підрозділів ЗС РФ з-під Сум, оглядач зауважив, що надто велика відстань і що навряд чи були такі плани. Водночас, може ітись про спробу вбезпечити кордон від нових проривів.

"Скоріш за все, там місцевість сприятлива для того, щоби росіяни могли скористатися нею для вклинення в Сумську область. А кожне вклинення для нас проблема, що вони можуть пройти у глиб нашої території. Путін сказав про створення "буферної зони" для безпеки РФ, от ми робимо те ж саме: убезпечуємо від проривів на нашу територію", — сказав експерт Фокусу.

Чи можливий новий наступ в Курській області

Попович зауважив, що новий наступ в Курській області можливий "теоретично", але це буде інша, не схожа на попередню, операція.

"Будь-який інший наступ ніколи не повторить попередній, хоча чисто теоретично новий похід на Курщину можливий", — наголосив він.

Коваленко пояснив, що перед тим, як провести ще один наступ на, умовно, тому ж відтинку кордону з Курською областю, слід "зачистити" окуповані росіянами території поруч з Сумами — від Олексіївки до Юнаківки й глибше до Новенького і Журавки. Місцевість на даному напрямку знайома ЗСУ, і це допоможе, якщо буде новий гіпотетичний наступ.

"От коли ми цю ділянку зачистимо, тоді можна говорити про те, що дійсно є можливість зайти на територію Російської Федерації для покращення наших позицій і виключно з безпекових міркувань. Так, це цілком можливо. А, окрім всього іншого, місцевість нам знайома, знаємо як там діяти, її вразливі місця, її переваги. От і чому б ні", — наголосив він.

Жданов вважає, що краще замість наступу та взяття під контроль великих шматків землі проводити короткотривалі рейди вглиб російської території. При цьому можливі рейди й в Курській, і в Брянській, і Бєлгородській областях.

"Якщо у нас будуть сприятливі умови, що ми можемо зайти рейдовим загоном і як вогняний смерч пронестися по районах зосередження російських військ чи тилових зон і знову повернутися на нашу територію, сісти в оборону і сидіти там в глухій обороні. Отакий варіант я цілком не виключаю", — підсумував експерт.

Зазначимо, 20 листопада бійці 475 окремого штурмового полку розповіли про наступальну операцію ЗСУ у Харківській області, яку назвали "Ведмежий капкан". Задум полягав у тому, щоб провести обманний маневр та зімітувати танковий наступ, а тим часом охопити позиції ЗС РФ в кліщі. Бійці показали кадри операції: як використали Т-80 та Abrams для начебто атаки, а тим часом взяли під удар північний та південний фланги. В цілому вдалось повернути контроль України над 14 населеними пунктами.

Нагадуємо, восени 2026 року відбулась операція "Вівальді" на Лиманському напрямку: яку площу та скільки населених пунктів звільнили.