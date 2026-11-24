Слова "надули", "обдурили" та "водили за ніс" з лексикону Путіна тепер стосуються і його армії. Диктатор РФ витратив колосальні кошти, щоб закупити в Китаї безліч надувних макетів військової техніки.

За повідомленням The Telegraph, Росія з початку повномасштабного вторгнення імпортувала з Китаю товари щонайменше на 10 млрд рублів за митним кодом, який використовують виробники надувних макетів військової техніки. Йдеться про копії винищувачів, гелікоптерів, танків, артилерійських систем і комплексів протиповітряної оборони, які російська армія може використовувати як хибні цілі для української розвідки та ударних безпілотників.

Деякі з таких конструкцій здатні імітувати навіть теплові й радіочастотні сигнатури справжньої техніки, йдеться у звіті торгівельно-аналітичної платформи Import Genius.

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Яку військову техніку Росія замовляє в Китаї

Російські замовники купують у Китаї надувні копії різних зразків військової техніки. Серед них:

винищувачі та військові літаки;

бойові гелікоптери;

танки;

артилерійські установки;

зенітно-ракетні комплекси;

ракетні пускові установки.

Одним із виробників такої продукції є китайська компанія Gauss, яка працює під кількома торговими назвами, зокрема Gauss Intelligent Equipment та Gauss Inflatables.

У рекламних матеріалах компанія демонструє макети військової техніки, які зовні відтворюють справжні бойові машини. Виробник стверджує, що окремі моделі здатні імітувати не лише зовнішній вигляд, а й теплове випромінювання та радіочастотні характеристики реальних об'єктів.

Це ускладнює виявлення приманок за допомогою деяких засобів розвідки, зокрема тепловізійних камер і радіолокаційних систем.

Росія та Україна використовують військові макети у війні

Використання фальшивих цілей не є виключно російською тактикою. Українські Сили оборони також застосовують макети військової техніки, щоб відволікати російські дрони та змушувати противника витрачати дорогі боєприпаси на несправжні об'єкти.

Зокрема, в Україні виготовляють імітації танків Leopard, самохідних артилерійських установок, зенітних комплексів та інших зразків озброєння. Деякі конструкції здатні відтворювати тепловий слід справжньої техніки.

Водночас розвиток безпілотної розвідки змінює вимоги до таких приманок. Якщо раніше достатньо було візуально відтворити силует бойової машини, то тепер важливо враховувати можливості тепловізійних камер, радарів та інших засобів виявлення.

Таким чином, надувні макети перетворилися на один з елементів сучасної війни, де важливе значення має не лише знищення техніки противника, а й введення його в оману та виснаження запасів озброєння.

Фокус уже розповідав про те, як російські окупанти намагалися використовувати надувні макети танків Т-72, щоб обманювати українських військових. Оператори дронів показували такі приманки, які на відстані нагадували справжню бронетехніку.

Також ми писали про українських виробників, які створюють макети військової техніки з тепловими сигнатурами. Такі конструкції допомагають відволікати російські безпілотники "Ланцет" від справжніх артилерійських установок і бронемашин.