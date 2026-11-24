Слова "надули", "обманули" и "водили за нос" из лексикона Путина теперь относятся и к его армии. Диктатор РФ потратил колоссальные средства, чтобы закупить в Китае множество надувных макетов военной техники.

По данным The Telegraph, с начала полномасштабного вторжения Россия импортировала из Китая товары на сумму не менее 10 млрд рублей по таможенному коду, который используют производители надувных макетов военной техники. Речь идет о копиях истребителей, вертолетов, танков, артиллерийских систем и комплексов противовоздушной обороны, которые российская армия может использовать в качестве ложных целей для украинской разведки и ударных беспилотников.

Некоторые из таких конструкций способны имитировать даже тепловые и радиочастотные сигнатуры настоящей техники, говорится в отчете торгово-аналитической платформы Import Genius.

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Какую военную технику Россия заказывает в Китае

Российские заказчики закупают в Китае надувные копии различных образцов военной техники. Среди них:

истребители и военные самолеты;

боевые вертолеты;

танки;

артиллерийские установки;

зенитно-ракетные комплексы;

ракетные пусковые установки.

Одним из производителей такой продукции является китайская компания Gauss, которая работает под несколькими торговыми названиями, в частности Gauss Intelligent Equipment и Gauss Inflatables.

В рекламных материалах компания демонстрирует макеты военной техники, которые внешне повторяют настоящие боевые машины. Производитель утверждает, что отдельные модели способны имитировать не только внешний вид, но и тепловое излучение, а также радиочастотные характеристики реальных объектов.

Это затрудняет обнаружение приманок с помощью некоторых средств разведки, в частности тепловизионных камер и радиолокационных систем.

Россия и Украина используют военные макеты в ходе войны

Использование ложных целей — это не исключительно российская тактика. Украинские силы обороны также применяют макеты военной техники, чтобы отвлекать российские дроны и заставлять противника тратить дорогостоящие боеприпасы на поддельные объекты.

В частности, в Украине изготавливают имитации танков Leopard, самоходных артиллерийских установок, зенитных комплексов и других образцов вооружения. Некоторые конструкции способны воспроизводить тепловой след настоящей техники.

В то же время развитие беспилотной разведки меняет требования к таким приманкам. Если раньше достаточно было визуально воспроизвести силуэт боевой машины, то теперь важно учитывать возможности тепловизионных камер, радаров и других средств обнаружения.

Таким образом, надувные макеты стали одним из элементов современной войны, в которой важное значение имеет не только уничтожение техники противника, но и введение его в заблуждение, а также истощение его запасов вооружения.

Фокус уже рассказывал о том, как российские оккупанты пытались использовать надувные макеты танков Т-72, чтобы обманывать украинских военных. Операторы дронов показывали такие приманки, которые на расстоянии напоминали настоящую бронетехнику.

Кроме того, мы писали об украинских производителях, которые создают макеты военной техники с тепловыми сигнатурами. Такие конструкции помогают отвлекать российские беспилотники "Ланцет" от настоящих артиллерийских установок и бронемашин.