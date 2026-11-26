Оптимізму щодо завершення війни в Україні до кінця 2026 року президент Фінляндії Александер Стубб не має. Натомість він радить готуватися до суворої зими, а ключовими напрямами підтримки називає протиповітряну оборону, захист енергетики та фінансування.

Війна в Україні до кінця 2026 року, найімовірніше, не завершиться – такий прогноз дав президент Фінляндії Александер Стубб. Більш того, політик зазначив, що потрібно готуватися до суворої зими. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Slush.

"Чи є я оптимістом щодо того, що війна в Україні закінчиться до кінця року? Не думаю", – сказав президент Фінляндії.

Складний зимовий період Україні доведеться пройти, тож серед основних напрямів підтримки Стубб назвав протиповітряну оборону, енергетичні об'єкти та фінансування.

Варто зазначити, що раніше, 18 листопада, в інтервʼю Bloomberg фінський президент висловлював обережний оптимізм щодо мирних переговорів. Тоді він указував на нещодавні контакти за участю США, України, Росії та європейських країн і наголошував, що над мирним процесом потрібно працювати постійно.

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Також уроки війни в Україні вже починають поширюватися на Європу, вважає Стубб. Угоди щодо безпілотників із Києвом укладає багато країн, і причина в тому, що Україна має бойовий досвід, дані, обладнання та виробничі потужності.

"І пам'ятайте: це країна, яка чотири з половиною роки тому не виробляла жодного дрона, а цього року має потужності для виробництва 10 мільйонів дронів", – заявив президент Фінляндії.

Питання технологічного суверенітету Стубб підняв окремо. Повністю незалежних у світі технологій країн, за його словами, не існує.

"І моя відповідь на це – ні, немає. Китай – ні. Сполучені Штати – ні. Але, звісно, у Європі ми більш залежні", – сказав фінський президент.

Раніше повідомлялося, що відсилання російського посла додому має бути крайнім заходом, аби не перекривати дипломатичні канали. Так вважає заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взьонтек, який у коментарі "Польському радіо 24" попередив про ризики такого кроку після інцидентів із порушенням повітряного простору російськими ракетами.

Також залучення Європи до переговорного процесу щодо України має і плюси, і мінуси, вважає політичний аналітик Валерій Пекар. Київ отримує явного союзника в непростих переговорах, проте й у Росії зʼявляється подвійна можливість у політичній грі, яку вона обовʼязково розпочне.