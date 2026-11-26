Президент Финляндии Александр Стубб не испытывает оптимизма в отношении завершения войны в Украине до конца 2026 года. Вместо этого он советует готовиться к суровой зиме, а ключевыми направлениями поддержки называет противовоздушную оборону, защиту энергетики и финансирование.

Война в Украине до конца 2026 года, скорее всего, не закончится — такой прогноз озвучил президент Финляндии Александр Стубб. Более того, политик отметил, что нужно готовиться к суровой зиме. Об этом он заявил во время беседы с журналистами, сообщает Slush.

"Являюсь ли я оптимистом в отношении того, что война в Украине закончится до конца года? Не думаю", — сказал президент Финляндии.

Украине предстоит пережить сложный зимний период, поэтому среди основных направлений поддержки Стубб назвал противовоздушную оборону, энергетические объекты и финансирование.

Стоит отметить, что ранее, 18 ноября, в интервью Bloomberg президент Финляндии выразил осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров. Тогда он указал на недавние контакты с участием США, Украины, России и европейских стран и подчеркнул, что над мирным процессом нужно работать постоянно.

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Кроме того, уроки войны в Украине уже начинают распространяться на Европу, считает Стубб. Многие страны заключают с Киевом соглашения о поставках беспилотников, и причина в том, что Украина обладает боевым опытом, данными, оборудованием и производственными мощностями.

"И помните: это страна, которая четыре с половиной года назад не производила ни одного дрона, а в этом году располагает мощностями для производства 10 миллионов дронов", — заявил президент Финляндии.

Вопрос технологического суверенитета Стубб поднял отдельно. По его словам, в мире не существует стран, полностью независимых в сфере технологий.

"И мой ответ на это — нет, нет. Китай — нет. Соединенные Штаты — нет. Но, конечно, в Европе мы более зависимы", — сказал финский президент.

Ранее сообщалось, что отзыв российского посла на родину должен быть крайней мерой, чтобы не перекрывать дипломатические каналы. Так считает заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек, который в комментарии "Польскому радио 24" предупредил о рисках такого шага после инцидентов с нарушением воздушного пространства российскими ракетами.

Кроме того, вовлечение Европы в переговорный процесс по Украине имеет как плюсы, так и минусы, считает политический аналитик Валерий Пекар. Киев получает явного союзника в непростых переговорах, однако и у России появляется двойная возможность в политической игре, которую она обязательно начнет.