Отзыв российского посла на родину должен быть крайней мерой, чтобы не прерывать дипломатические каналы, считает заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Вжонтек.

Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Вжонтек считает, что если Польша отзовет российского посла из-за инцидентов с нарушением российскими ракетами воздушного пространства страны, существует вероятность начала войны между РФ и Польшей. Об этом он заявил в эфире "Польского радио 24".

"Мы можем ожидать того же самого с другой стороны, то есть наш посол и практически вся дипломатическая миссия перестанут нормально функционировать", — добавил он. По мнению Вжонтека, закрытие польской миссии лишит страну возможности наблюдать изнутри за тем, что происходит в Москве. Он признал, что Россия, безусловно, действует аналогичным образом в Польше.

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Заместитель министра считает, что важно не прерывать дипломатические каналы. Он добавил, что пусть это будет крайней мерой.

"Отзыв посла практически может привести к тому, что эти отношения станут настолько напряжёнными, что фактически создадут угрозу развязывания войны", — предупредил он.

Станислав Вжонтек добавил, что Россия намеренно нарушает воздушное пространство Польши с помощью беспилотников и ракет. Однако он отметил, что Москва планирует свои действия так, чтобы не нанести ущерб Польше.

"Материальные и человеческие потери стали бы практически очевидным фактором, повлиявшим на исход войны", — отметил он. Также Вжонтек добавил, что РФ не только пытается проверить Польшу на прочность, но и угрожать ей.

Посла РФ вызвали в МИД Польши

Во вторник, 24 ноября, российского посла Георгия Михно вызвали в МИД Польши в связи с инцидентом с ракетами Х-101. О вызове посла сообщил пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр. Он заявил журналистам, что "посол Российской Федерации будет вызван, но сначала должны быть завершены определенные процедуры, в частности со стороны военных и спецслужб". Вевюр подчеркнул, что на встрече в МИД "господин посол получил очень резкую дипломатическую ноту", пишет Polsat News.

Реакция РФ

В посольстве РФ назвали безосновательными обвинения Польши в адрес России в связи с вторжением российских ракет в польское воздушное пространство, а также выразили возмущение русофобией, сопровождающей дискуссию по этому поводу, пишет Polsat News.

"Особое возмущение вызывает характер публичной риторики, сопровождающей эти инциденты, которая ведется в откровенно русофобском тоне и не оставляет сомнений в том, что ее целью является дальнейшее разжигание антироссийских настроений в Польше и сознательное ухудшение российско-польских отношений", — говорится в сообщении.

Напомним, Фокус писал, что военный обозреватель Александр Коваленко убежден: российские ракеты Х-101 попали на территорию Польши отнюдь не случайно и были специально подготовлены для этого. Об этом ясно свидетельствуют технические характеристики этого оружия — но для НАТО всё это не стало доказательством, чтобы признать акт агрессии со стороны Москвы.

Также мы писали, что недавно российский реактивный дрон пролетел над севером Украины, пересек украинско-польскую границу в Волынской области и ворвался на территорию Польши. Военное командование страны в связи с угрозой экстренно активизировало противовоздушную оборону.