Відсилання російського посла додому має бути крайнім заходом, щоб не переривати дипломатичні канали, вважає заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Вжонтек.

Заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Вжонтек вважає, якщо Польща відішле російського посла додому через інциденти із порушенням російськими ракетами повітряного простору країни, є ймовірність розв'язання війни між РФ та Польщею. Про це він сказав на "Польському радіо 24".

"Ми можемо очікувати того ж самого з іншого боку, тобто наш посол і практично вся дипломатична місія перестануть нормально функціонувати", – додав він. На думку Вжонтека, закриття польської місії позбавить країни можливості спостерігати зсередини за тим, що відбувається в Москві. Він визнав, що Росія, безумовно, діє подібним чином у Польщі.

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Заступник міністра вважає, що важливо не переривати дипломатичні канали. Він додав, що нехай ця дія буде крайнім заходом.

"Відправлення посла назад практично дуже близьке до того, щоб зробити ці відносини настільки напруженими, що вони фактично загрожують спалахом війни", – попередив він.

Станіслав Вжонтек додав, що Росія навмисно порушує польський простір за допомогою безпілотників та ракет. Однак він додав, що Москва планує свої дії так, щоб не завдати шкоди Польщі.

"Завдання матеріальних та людських втрат було б практично очевидним фактором розв'язання війни", — зазначив він. Також Вжонтек додав, що РФ не лише намагається випробувати Польщу, але й погрожувати.

Посла РФ викликали до МЗС Польщі

У вівторок, 24 листопада, російського посла Георгія Міхно викликали до МЗС Польщі через інцидент з ракетами Х-101. Про виклик посла повідомив речник відомства Мачей Вевюр. Він заявив журналістам, що "посла Російської Федерації буде викликано, але спершу мають завершитися певні процедури, зокрема з боку військових та спецслужб". Вевюр підкреслив, що на зустрічі в МЗС "пан посол отримав дуже різку дипломатичну ноту", пише Polsat News.

Реакція РФ

У посольстві РФ назвали голослівними звинувачення Польщі на адресу Росії у зв’язку з вторгненням російських ракет у польський повітряний простір, а також висловили обурення русофобією, яка супроводжує дискусію з цього приводу, пише Polsat News.

"Особливе обурення викликає характер публічної риторики, що супроводжує ці інциденти, яка ведеться у відверто русофобському тоні й не залишає сумнівів, що її метою є подальше розпалювання антиросійських настроїв у Польщі та свідоме погіршення російсько-польських відносин", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Фокус писав, що військовий оглядач Олександр Коваленко переконаний: російські ракети Х-101 потрапили на територію Польщі зовсім не випадково і були спеціально підготовлені для цього. Про це чітко свідчать технічні характеристики цієї зброї — але для НАТО все це не стало доказом, щоб визнати акт агресії з боку Москви.

Також ми писали, що нещодавно російський реактивний дрон пролетів через північ України, перетнув українсько-польський кордон у Волинській області та влетів на територію Польщі. Військове командування країни екстрено активізувало протиповітряну оборону через небезпеку.