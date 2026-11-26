Тегеран може отримати статус партнера СНД, кажуть у Москві. Тим часом європейські аналітики попереджають про можливе поглиблення взаємодії російських та іранських спецслужб у проведенні таємних операцій в Європі.

Зараз Кремль розглядає можливість надання Ірану статусу партнера в межах формату "СНД+". Якщо пропозицію підтримають, Ісламська Республіка стане першою країною, яка отримає такий статус, повідомляє російська агенція ТАСС.

Генеральний секретар СНД Сергій Лебедєв розповів що, питання наразі перебуває на розгляді, а ініціатива Тегерана отримала переважно позитивні оцінки серед країн Співдружності.

"Це питання викликало інтерес, звичайно, у багатьох у СНД. І я відчуваю, що оцінки переважно позитивні", — зазначив Лебедєв.

Інтерес до нового формату раніше висловив президент Ірану Масуд Пезешкіан. Він порушив це питання під час саміту СНД у туркменському місті Аваза в цому жовтні. Пезешкіан розглядає формат "СНД+" як можливість розширити регіональну співпрацю в торгівлі, інвестиціях, технологіях, видобутку корисних копалин і розвитку транспортної інфраструктури.

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Окрему увагу іранський президент приділив енергетиці. Він запропонував створити спільну енергетичну мережу, яка дозволила б країнам координувати виробництво та постачання нафти, природного газу й електроенергії.

Росія та Іран можуть координувати таємні операції в Європі

Паралельно з економічним зближенням Росії та Ірану з'явилися попередження про можливе посилення співпраці їхніх спецслужб на європейському напрямку. Як пише Clash Report із посиланням на аналітичні оцінки, Тегеран може використати досвід Москви в організації операцій із залученням посередників, місцевих виконавців та кримінальних мереж.

Цей ризик розглядається на тлі активізації іранської діяльності в Європі. Зокрема, у новому дослідженні Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) — Iranian External Operations in Europe: Adaptation, Intimidation and an Outlook to 2027 — проаналізовано близько 80 інцидентів, пов'язаних із діяльністю Ірану на європейському континенті.

За даними дослідження, після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого 2026 року кількість пов'язаних із Тегераном інцидентів зросла приблизно до чотирьох на місяць. До цього середній показник становив близько одного випадку на місяць.

У 58% зафіксованих випадків європейські правоохоронці затримували підозрюваних. Для порівняння, серед аналогічних інцидентів, пов'язаних із Росією, частка випадків із затриманнями становила 25%.

Аналітики звертають увагу на те, що Іран використовує різні категорії виконавців: громадян власної країни, людей із подвійним громадянством, іноземців та представників організованих кримінальних угруповань. Зокрема, у дослідженні згадуються кримінальні мережі Foxtrot і Rumba, які діяли у Швеції та інших країнах Скандинавії.

Водночас IISS попереджає, що Тегеран може переймати російську модель вербування окремих виконавців і невеликих груп. Москва вже використовує людей із країн Східної Європи, які мають мовні або історичні зв'язки з Росією.

Іран потенційно може застосовувати аналогічний підхід, залучаючи людей із громад, із якими має культурні зв'язки.

У дослідженні IISS розглядаються кілька можливих сценаріїв подальшого розвитку іранської діяльності в Європі до 2027 року. Один із них передбачає глибшу координацію російських та іранських структур у Великій Британії. Інші сценарії допускають зміну цілей іранських операцій, а також продовження діяльності пов'язаних із Тегераном посередницьких мереж навіть у разі зменшення безпосередньої активності іранських структур.

Загалом експерти звертають увагу на збіг інтересів Москви й Тегерана в протистоянні західному впливу. Обидві країни перебувають під міжнародними санкціями, розвивають військово-технічні контакти та зацікавлені в альтернативних механізмах економічної взаємодії.

Раніше Фокус розповідав, що Москва розширила обмін розвідувальною інформацією з Тегераном і почала передавати йому супутникові знімки та військові технології. Зокрема, йшлося про допомогу Ірану в протистоянні США та Ізраїлю на Близькому Сході.

Також Фокус писав про секретну військову програму Москви й Тегерана з розробки надзвукових крилатих ракет. Співпраця передбачає передавання військових технологій та розширення оборонних можливостей Ірану.