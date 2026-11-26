Тегеран может получить статус партнера СНГ, заявляют в Москве. Между тем европейские аналитики предупреждают о возможном углублении взаимодействия российских и иранских спецслужб при проведении секретных операций в Европе.

В настоящее время Кремль рассматривает возможность предоставления Ирану статуса партнера в рамках формата "СНГ+". Если предложение будет поддержано, Исламская Республика станет первой страной, получившей такой статус, сообщает российское агентство ТАСС.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что данный вопрос в настоящее время находится на рассмотрении, а инициатива Тегерана получила преимущественно положительные отзывы со стороны стран Содружества.

"Этот вопрос, конечно, вызвал интерес у многих в СНГ. И я чувствую, что оценки в основном положительные", — отметил Лебедев.

Интерес к новому формату ранее выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он поднял этот вопрос в ходе саммита СНГ в туркменском городе Аваза в октябре этого года. Пезешкиан рассматривает формат "СНГ+" как возможность расширить региональное сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, технологий, добычи полезных ископаемых и развития транспортной инфраструктуры.

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Особое внимание иранский президент уделил энергетике. Он предложил создать совместную энергетическую сеть, которая позволила бы странам координировать добычу и поставки нефти, природного газа и электроэнергии.

Россия и Иран могут координировать секретные операции в Европе

Параллельно с экономическим сближением России и Ирана появились предупреждения о возможном усилении сотрудничества их спецслужб на европейском направлении. Как пишет Clash Report со ссылкой на аналитические оценки, Тегеран может использовать опыт Москвы в организации операций с привлечением посредников, местных исполнителей и криминальных сетей.

Этот риск рассматривается на фоне активизации иранской деятельности в Европе. В частности, в новом исследовании Международного института стратегических исследований (IISS) — "Внешние операции Ирана в Европе: адаптация, запугивание и перспективы до 2027 года" — проанализировано около 80 инцидентов, связанных с деятельностью Ирана на европейском континенте.

Согласно данным исследования, после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года количество инцидентов, связанных с Тегераном, возросло примерно до четырёх в месяц. До этого средний показатель составлял около одного случая в месяц.

В 58 % зафиксированных случаев европейские правоохранительные органы задерживали подозреваемых. Для сравнения: среди аналогичных инцидентов, связанных с Россией, доля случаев с задержаниями составляла 25 %.

Аналитики обращают внимание на то, что Иран задействует различные категории исполнителей: граждан своей страны, людей с двойным гражданством, иностранцев и представителей организованных преступных группировок. В частности, в исследовании упоминаются криминальные сети Foxtrot и Rumba, действовавшие в Швеции и других странах Скандинавии.

В то же время IISS предупреждает, что Тегеран может перенять российскую модель вербовки отдельных исполнителей и небольших групп. Москва уже использует людей из стран Восточной Европы, имеющих языковые или исторические связи с Россией.

Иран потенциально может применять аналогичный подход, привлекая людей из общин, с которыми у него есть культурные связи.

В исследовании IISS рассматривается несколько возможных сценариев дальнейшего развития иранской деятельности в Европе до 2027 года. Один из них предполагает более тесную координацию действий российских и иранских структур в Великобритании. Другие сценарии допускают изменение целей иранских операций, а также продолжение деятельности связанных с Тегераном посреднических сетей даже в случае снижения непосредственной активности иранских структур.

В целом эксперты обращают внимание на совпадение интересов Москвы и Тегерана в противостоянии западному влиянию. Обе страны находятся под международными санкциями, развивают военно-технические контакты и заинтересованы в альтернативных механизмах экономического взаимодействия.

Ранее Фокус сообщал, что Москва расширила обмен разведывательной информацией с Тегераном и начала передавать ему спутниковые снимки и военные технологии. В частности, речь шла о помощи Ирану в противостоянии с США и Израилем на Ближнем Востоке.

Кроме того, Фокус писал о секретной военной программе Москвы и Тегерана по разработке сверхзвуковых крылатых ракет. Сотрудничество предусматривает передачу военных технологий и расширение оборонных возможностей Ирана.