Табори для військовополонених працюватимуть і надалі, але вже як установи виконання покарань. Це станеться, коли воєнний стан скасують, а полонених передадуть.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №1474, яку ухвалили 25 листопада 2026 року.

Як працюватимуть табори для полонених після війни

У разі припинення або скасування воєнного стану такі табори після завершення передачі бранців під владу іншої держави продовжать діяти в межах Державної кримінально-виконавчої служби як місця відбування покарань.

Натомість дільниці для полонених, облаштовані у виправних установах та слідчих ізоляторах, із припиненням дії воєнного стану закриють.

Таким чином Кабмін доповнив свою постанову №413 від 5 квітня 2022 року, якою затверджено Порядок тримання військовополонених.

Нагадаємо, нещодавно уряди кількох африканських держав звернулися до України з проханням повернути їхніх громадян, які воювали у складі російської армії та потрапили в український полон. Вони запевняють, що ці люди стали жертвами міжнародної торгівлі людьми та оманливого вербування.

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Крім того, Кирило Буданов підтвердив підготовку масштабного обміну військовополоненими, який може охопити понад тисячу людей, проте відбуватиметься поетапно.