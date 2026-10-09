"Визнайте їх жертвами торгівлі": Африка чинить тиск на Україну через військовополонених

Кенія та Ботсвана просять Україну повернути громадян, які воювали за Росію, а Найробі хоче визнати своїх полонених жертвами торгівлі людьми.

Уряди кількох африканських держав звернулися до України з проханням повернути їхніх громадян, які воювали у складі російської армії та потрапили в український полон. Країни Африки наполягають, що ці люди стали жертвами міжнародної торгівлі людьми та оманливого вербування. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на офіційні заяви посадовців.

Так, 8 жовтня міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді виступив перед парламентарями в Найробі і заявив, що уряд країни працює над поверненням п’ятьох кенійців, яких утримують в Україні як військовополонених. Кенія назвала імена п’ятьох своїх громадян, які перебувають в українському полоні: Кібет Еванс, Мачарія Віллі Муніу, Харон Кібет Паченге, Джозеф та Ндаруа Ндунгу Френсіс. За даними кенійського МЗС, ці люди потрапили в полон у різний час — від травня 2025 року до 2026-го.

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За словами Мудаваді, президент Кенії Вільям Руто вже обговорив дане питання телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, влада Кенії підтримує контакти з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Цікаво, що кенійська сторона прагне, аби полонених визнали жертвами торгівлі людьми, а не військовополоненими. Мудаваді підкреслив, що наймолодшому з утримуваних кенійців — 23 роки. За словами полонених, їх заманили фальшивими обіцянками цивільного працевлаштування — водіями, охоронцями чи кухарями, але після прибуття до Росії примусово відправили на фронт.

"Обставини їхнього вербування та призову на військову службу відповідають ознакам торгівлі людьми", — заявив Мусалія Мудаваді.

Проте, як зазначають журналісти Bloomberg, імовірність їхньої простої репатріації невелика. Україна дотримується чіткої позиції: усі іноземці, які воювали у складі окупаційних військ, є військовополоненими та підлягають обміну на українських захисників, яких утримує Росія.

Кенійський уряд заявив, що станом на 8 жовтня має інформацію про 354 своїх громадян, які були залучені до російсько-української війни. Із них 77, за наявними даними, перебувають на передовій, 38 — у таборах, 52 мають невстановлений або невідомий статус, 34 перебувають у лікарнях, 62 вже повернулися до Кенії, п’ятеро є військовополоненими в Україні. Ще один громадянин перебуває під вартою, а один завершив контракт.

Крім того, 84 кенійці загинули або вважаються зниклими безвісти, повідомив Мудаваді. Уряд Кенії продовжує перевіряти інформацію про громадян, яких залучили до війни, та працює з їхніми родинами.

Ботсвана також просить повернути свого громадянина

Окремо до України звернулася і Ботсвана. Її Міністерство закордонних справ повідомило журналістів Bloomberg, що домагається повернення одного громадянина країни, який перебуває в українському таборі для військовополонених.

До речі, у серпні влада країни заявила, що в аеропортах Ботсвани, Південної Африки та Ефіопії зупинила вісьмох громадян, яких намагалися завербувати до російського війська.

Занепокоєння через оманливе вербування 8 жовтня висловив і уряд Зімбабве.

"На жаль, частину завербованих відправили на передову в країнах, куди вони прибули, без жодної попередньої військової підготовки", — зазначили в зімбабвійському уряді.

Влада Ботсвани та Зімбабве вже вживає заходів проти вербувальників. Зімбабвійські правоохоронці затримали кількох осіб, серед яких двоє громадян Росії, за спробу вербування найманців. А влада Ботсвани заявила, що зупинила в аеропортах вісім осіб, яких намагалися вивезти для участі у війні проти України.

Скільки іноземців воюють за Росію

Україна раніше неодноразово повідомляла про масштабне залучення Росією іноземців до війни. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, щонайменше 3080 іноземців зі 135 країн та невизнаних територій воюють або воювали на боці Росії. В Україні зазначають, що частину людей залучали через пропозиції цивільної роботи, а інших змушували підписувати військові контракти, використовуючи їхнє вразливе становище.

Водночас у матеріалі Bloomberg наведені інші дані, отримані з документів, з якими ознайомилися журналісти. Згідно з ними, Україна утримує щонайменше 213 іноземних громадян як військовополонених, якщо не враховувати громадян Росії та Північної Кореї. Серед них — 37 громадян африканських країн.

Нагадаємо, Південна Корея вимагає від України вибачень через розголошення інформації про передачу двох військовополонених із КНДР. У Сеулі заявляють, що Київ порушив домовленість про конфіденційність і поставив під загрозу двосторонні відносини.

Раніше Фокус повідомляв про те, як сестра Кім Чен Ина заперечила передачу солдат КНДР до РФ. Кім Йо Чжон назвала повідомлення про нібито відправлення 50 тисяч військових КНДР до Росії сфабрикованою київською чуткою, яка, за її словами, не має жодних підстав.