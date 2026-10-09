"Признайте их жертвами торговли": Африка оказывает давление на Украину из-за военнопленных

Кения и Ботсвана просят Украину вернуть граждан, воевавших на стороне России, а Найроби хочет признать своих пленных жертвами торговли людьми.

Правительства нескольких африканских государств обратились к Украине с просьбой вернуть их граждан, которые воевали в составе российской армии и попали в украинский плен. Африканские страны настаивают, что эти люди стали жертвами международной торговли людьми и обманчивого вербовки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные заявления чиновников.

Так, 8 октября министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади выступил перед парламентариями в Найроби и заявил, что правительство страны работает над возвращением пяти кенийцев, удерживаемых в Украине в качестве военнопленных. Кения назвала имена пяти своих граждан, находящихся в украинском плену: Кибет Эванс, Мачария Вилли Мунию, Харон Кибет Паченге, Джозеф и Ндаруа Ндунгу Фрэнсис. По данным кенийского МИД, эти люди попали в плен в разное время — с мая 2025 года по 2026 год.

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По словам Мудавади, президент Кении Уильям Руто уже обсудил этот вопрос по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, власти Кении поддерживают контакты с Международным комитетом Красного Креста.

Интересно, что кенийская сторона стремится к тому, чтобы пленных признали жертвами торговли людьми, а не военнопленными. Мудавади подчеркнул, что самому молодому из удерживаемых кенийцев — 23 года. По словам пленных, их заманили ложными обещаниями трудоустройства в гражданской сфере — в качестве водителей, охранников или поваров, но после прибытия в Россию принудительно отправили на фронт.

"Обстоятельства их вербовки и призыва на военную службу соответствуют признакам торговли людьми", — заявил Мусалия Мудавади.

Однако, как отмечают журналисты Bloomberg, вероятность их простой репатриации невелика. Украина придерживается четкой позиции: все иностранцы, воевавшие в составе оккупационных войск, являются военнопленными и подлежат обмену на украинских защитников, удерживаемых Россией.

Правительство Кении заявило, что по состоянию на 8 октября располагает информацией о 354 своих гражданах, которые были вовлечены в российско-украинскую войну. Из них 77, по имеющимся данным, находятся на передовой, 38 — в лагерях, 52 имеют неустановленный или неизвестный статус, 34 находятся в больницах, 62 уже вернулись в Кению, пятеро находятся в плену в Украине. Еще один гражданин находится под стражей, а один завершил контракт.

Кроме того, 84 кенийца погибли или числятся пропавшимибез вести, сообщил Мудавади. Правительство Кении продолжает проверять информацию о гражданах, которых вовлекли в войну, и работает с их семьями.

Ботсвана также просит вернуть своего гражданина

Отдельно к Украине обратилась и Ботсвана. Ее Министерство иностранных дел сообщило журналистам Bloomberg, что добивается возвращения одного гражданина страны, находящегося в украинском лагере для военнопленных.

Кстати, в августе власти страны заявили, что в аэропортах Ботсваны, Южной Африки и Эфиопии задержали восьмерых граждан, которых пытались завербовать в российскую армию.

8 октября обеспокоенность в связи с обманчивым вербовками выразило также правительство Зимбабве.

"К сожалению, часть завербованных была отправлена на передовую в тех странах, куда они прибыли, без какой-либо предварительной военной подготовки", — отметили в правительстве Зимбабве.

Власти Ботсваны и Зимбабве уже принимают меры против вербовщиков. Зимбабвийские правоохранительные органы задержали нескольких человек, в том числе двух граждан России, за попытку вербовки наемников. А власти Ботсваны заявили, что задержали в аэропортах восемь человек, которых пытались вывезти для участия в войне против Украины.

Сколько иностранцев воюют на стороне России

Украина ранее неоднократно сообщала о массовом привлечении Россией иностранцев к участию в войне. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по меньшей мере 3080 иностранцев из 135 стран и непризнанных территорий воюют или воевали на стороне России. В Украине отмечают, что часть людей привлекалась под предлогом предложений о гражданской работе, а других заставляли подписывать военные контракты, используя их уязвимое положение.

В то же время в материале Bloomberg приводятся другие данные, полученные из документов, с которыми ознакомились журналисты. Согласно им, Украина удерживает не менее 213 иностранных граждан в качестве военнопленных, если не учитывать граждан России и Северной Кореи. Среди них — 37 граждан африканских стран.

Напомним, Южная Корея требует от Украины извинений в связи с разглашением информации о передаче двух военнопленных из КНДР. В Сеуле заявляют, что Киев нарушил договоренность о конфиденциальности и поставил под угрозу двусторонние отношения.

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