Лагеря для военнопленных будут продолжать функционировать, но уже в качестве учреждений исполнения наказаний. Это произойдет, когда военное положение будет отменено, а пленных передадут.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 1474, принятом 25 ноября 2026 года.

Как будут функционировать лагеря для пленных после войны

В случае прекращения или отмены военного положения такие лагеря после завершения передачи пленных под власть другого государства будут продолжать функционировать в рамках Государственной уголовно-исполнительной службы в качестве мест отбывания наказаний.

В свою очередь, отделения для пленных, оборудованные в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, будут закрыты после отмены военного положения.

Таким образом, Кабмин внес дополнения в свое постановление № 413 от 5 апреля 2022 года, которым утвержден Порядок содержания военнопленных.

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Напомним, недавно правительства нескольких африканских государств обратились к Украине с просьбой вернуть их граждан, которые воевали в составе российской армии и попали в украинский плен. Они утверждают, что эти люди стали жертвами международной торговли людьми и обманчивого вербовки.

Кроме того, Кирилл Буданов подтвердил подготовку масштабного обмена военнопленными, который может охватить более тысячи человек, однако будет проходить поэтапно.