Найближчим часом Росія готує новий масштабний удар по Україні.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Була доповідь ГУР про те, що росіяни готують удари, а також їхнє виробництво та накопичення ракет", — заявив він.

Глава держави також повідомив, що, незважаючи на домовленості щодо протиповітряної оборони, не всі партнери поки що їх виконали. Він подякував Норвегії за допомогу, а також додав, що відповідні органи сьогодні мають зв’язатися з тими, хто поки що не реалізував свій пакет підтримки.

"Я чекаю на вечірню доповідь щодо ракет та контактів із партнерами, які сьогодні налагодили чиновники: коли перехоплювачі з відповідних пакетів будуть поставлені в Україну", — сказав політик.

Відео дня

Кілька днів тому Зеленський писав, що, за даними розвідки, цілями знову стануть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення в містах і громадах.

Зазначимо, що напередодні президент підписав указ про заборону публікації в ЗМІ інформації про масштаби руйнувань та рівень захисту об’єктів критичної інфраструктури. Один із пунктів передбачає заборону на публікацію в ЗМІ даних про наслідки руйнувань та терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури. Обмеження стосується, зокрема, оприлюднення даних про етапи та хід будівництва захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору життєзабезпечення населення.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО.

Останній масований удар по Україні Росія завдала 20 листопада. Ворог застосував близько 100 ракет і 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних. Ця атака стала однією з наймасштабніших за всю війну.

Нагадаємо, у "Укренерго" розповіли про зміну тактики РФ щодо атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський розповів про підготовку Києва до зими та ударів ЗС РФ.