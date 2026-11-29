В ближайшее время Россия готовит новый массированный удар по Украине.

Об это в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Был доклад ГУР о том, что россияне готовят удары, их производство и накопление ракет", — заявил он.

Глава государства также сообщил, что, несмотря на договоренности по противовоздушной обороне, не все партнеры пока их выполнили. Он поблагодарил Норвегию за помощь, а также добавил, что соответствующие органы сегодня должны связаться с теми, кто пока не реализовал свой пакет поддержки.

"Я ожидаю вечера доклада по ракетам и сделанным сегодня чиновниками контактам с партнерами: когда перехватчики из пакетов соответствующих будут поставлены в Украину", — сказал политик.

Видео дня

Несколькими днями ранее Зеленский писал, что, по данным разведки, мишенями снова будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и общинах.

Отметим, что накануне президент подписал указ о запрете публикации в СМИ информации о масштабах разрушений и уровне защиты объектов критической инфраструктуры. Один из пунктов предусматривает запрет на публикацию в СМИ данных о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры. Ограничение касается, в том числе, публикации данных об этапах и ходе строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО.

Последний массированный удар по Украине Россия нанесла 20 ноября. Враг применил около 100 ракет и 400 дронов разных типов, из них — около 120 реактивных. Эта атака стала одной из самых масштабных за всю войну.

Напомним, в "Укренерго" рассказали об изменении тактики РФ в отношении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал о подготовке Киева к зиме и ударам ВС РФ.