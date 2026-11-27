В Киеве будут открыты 1500 пунктов устойчивости, которые смогут оказать помощь 400 тыс. киевлян, сообщили власти. Кроме того, выделено 101 пункт для длительного пребывания на случай отключения света, тепла и воды.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором, в частности, обсуждалась подготовка Киева к зиме в условиях российских обстрелов. Помимо правительственных чиновников и военного командования в заседании принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Одна из тем — ситуация в Киеве, угрозы и варианты реагирования. Зеленский сообщил, что в чрезвычайных ситуациях в столице запустят бесплатные автобусы, которые будут перевозить киевлян по определенным маршрутам.

"Мэр города и правительственные чиновники доложили о мерах по защите определенных инфраструктурных объектов в Киеве, а также о строительстве альтернативных объектов. Важно максимально ускорить всю эту работу, и я благодарен каждому и каждой, кто присоединился к ней", — говорится в посте Зеленского.

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Глава государства озвучил три решения, касающихся Киева. Во-первых, будут разработаны алгоритмы движения общественного транспорта и логистики, чтобы люди могли работать, учиться, заниматься другими делами, а предприятия могли продолжить работу, несмотря на удары РФ. Во-вторых, создадут систему бесплатных автобусов, которые будут курсировать по определенным маршрутам в случае, если другой общественный транспорт не работает. В-третьих, местные власти должны ускорить строительство защитных сооружений для инфраструктурных объектов и альтернативных вариантов.

Другие темы Ставки — корректировка планов дипстрайков по РФ, чтобы нанести больший ущерб экономическим и военным возможностям Кремля.

Подготовка Киева к зиме — подробности

Мэр Киева Виталий Кличко пока не комментировал свое участие в "Ставке", но опубликовал брифинг о подготовке столицы к зиме. По словам чиновника, в Киеве развернут 1500 пунктов обогрева, которые смогут помочь почти 200 тыс. киевлян. Кроме того, определили 101 опорный пункт для длительного пребывания людей, если не будет света, тепла и воды. В этих пунктах будут "генераторы, автономное отопление, интернет, запасы питьевой воды и продуктов, а также созданы условия для пребывания людей с ограниченной подвижностью". Кроме того, принято решение о перераспределении бюджетных средств на 2026 год и два последующих года: на эти деньги будут устанавливать мобильные укрытия, и этим займется "Киевпастранс". Вместе с тем заработала система онлайн-отслеживания общественного транспорта, которая показывает ситуацию во время воздушных тревог.

Подготовка Киева к зиме — Кличко о ситуации на 27 ноября

Отметим, что 8 ноября президент Зеленский озвучил идею сделать общественный транспорт в Киеве бесплатным. Эта система должна была помочь киевлянам в случае проблем с метро и ударов РФ по мостам. Позже чиновники уточнили, что бесплатный транспорт могут разрешить только киевлянам и только утром и вечером.

Напоминаем, что 27 ноября представители правительства рассказали о ситуации с теплоснабжением в городе под Киевом, где 62 дома до сих пор остаются без отопления.